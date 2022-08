Spotify mění své hlavní tlačítko. Bude vám to staré chybět?

Populární audio streamovací služba Spotify přichází s novinkou v ovládání mobilní aplikace i webové či desktopové verze. Dotkne se platících Premium uživatelů a pomůže jim trochu přehledněji spouštět přehrávání alb či playlistů. Po námitkách uživatelů a dokonce i některých umělců zavádí platforma oddělená tlačítka pro klasické a náhodné (shuffle) přehrávání. Ikona, která doposud dle situace obsahovala obě tyto varianty, bude nahrazena dvěma samostatnými.

“Tato nová změna vám umožní vybrat si v horní části seznamů skladeb a alb režim, který preferujete, a poslouchat tak, jak chcete. Ať už máte rádi radost z nečekaného s režimem náhodného přehrávání, nebo dáváte přednost poslechu skladeb v pořadí pouhým stisknutím tlačítka Přehrát, Spotify vám nabízí řešení,” píše firma na svém blogu.

This was the only request I had in our ever changing industry! We don’t create albums with so much care and thought into our track listing for no reason. Our art tells a story and our stories should be listened to as we intended. Thank you Spotify for listening 🍷♥️ https://t.co/XWlykhqxAy

— Adele (@Adele) November 21, 2021