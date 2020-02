Spotify přidává kompletní texty skladeb. Jsou vidět spolu s hudbou

Zpěv je jednou z nejdůležitějších částí skladby. Pomáhá nám pochopit, co umělec v dané skladbě cítí a co chce říci světu. Zejména u anglických textů je však občas velmi obtížné ze samotného poslechu text pochopit. Vždyť s tím občas mají problém i rodilí mluvčí. Spotify, jedna z největších streamovacích služeb byla v této oblasti poměrně znatelně pozadu. Nyní to však napravuje.

Čtenář serveru androidpolice webu sdělil, že používá Spotify Beta 8.5.46.848 a má přístup ke kompletním textům skladeb v jeho knihovně. Redaktor ze stejného serveru však používá stejnou verzi a funkci dostupnou stále nemá, takže ji švédský gigant očividně aktualizuje postupně. Zavádění začalo minulý týden a zdá se, že se v posledních hodinách rychle šíří, jelikož se na Twitteru objevují zprávy od stovek uživatelů, kteří mají novou funkci dostupnou.

Texty jsou poskytovány webem Musicxmatch, který má na svědomí největší katalog hudebních textů vůbec. Text se posouvá zároveň s hudbou, takže si budete moci vesele zpívat písně, jejichž “lyrics” neznáte. Přesto však doufáme, že ne každý novou funkci objeví. Jak by jinak mohli vzniknout legendární fráze “Sweet dreams are made of cheese” či “Don’t you know, Pompero, you got to Pompero”?

Oceníte kompletní texty ve Spotify?

