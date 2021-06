Spotify má novou funkci Jen ty. Mrkněte, o co v ní jde

Populární hudební služba Spotify začala skrze aktualizaci mobilní aplikace zavádět funkci s názvem Jen ty. I když se to může zdát skoro nesmyslné, zavádí v této streamovací službě v podstatě formát Stories. Tedy horizontálně rolovací “příběhy” na výšku. K čemu by něco takového mohlo na Spotify být? Ptáte se správně a my jsme to po aktualizaci také hned potřebovali vyzkoušet. Služba i v tomto případě využívá a poskytuje to nejlepší, co umí – zajímavou formou generuje informace o tom, co a kdy uživatel poslouchá či poslouchal.

Sekce Jen ty ve Spotify vytváří příběhy založené na analýze, jak často, kdy a případně při jakých příležitostech člověk přehrával určité skladby či alba. Na základě dat služba poskládá několik druhů “storíček”, kterými se může uživatel veřejně pochlubit. Je zde jasná snaha využít toho, že každý posluchač je jedinečný.