Aplikace Spotify konečně ukáže veškerý offline obsah na jednom místě

Používáte mobilní aplikaci nejen k přehrávání online hudby či podcastů, ale i ke správě a poslechu skladeb uložených v mobilu? Pravděpodobně jste si tedy všimli, že nástroj doposud poměrně nešikovně pracuje s těmito lokálními soubory. V Knihovně se dají u jednotlivých playlistů, umělc, alb či podcastů vyfiltrovat, moc uživatelsky přívětivé to ale není. Snad se brzy dočkáme změny. V testovací verzi aplikace Spotify se objevily náznaky, že bude možné offline obsah procházet na jednom místě.

Funkce zatím není úplně dokonale vyladěná a filtr stále potřebuje vyhnat pár much, ale vývojáři se vydali rozhodně správným směrem. Příznivci lokálně uložených souborů jistě budou mít radost. Novinka se momentálně objevila jen u úzké skupiny lidí, ale snad si brzy najde cestu do ostré verze aplikace. Offline obsah by měla aplikace Spotify ukazovat na jednom konkrétním místě, kterým je nová složka / položka “Downloaded” (v češtině Stažené). Nacházet se bude na kartě Knihovna.

Spotify: Listen to podcasts & find music you love Spotify Ltd.

Jak moc v mobilu pracujete s offline hudbou?

Zdroj: apolice