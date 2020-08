Spotify konečně přináší na Chromebooky a tablety nový design. A že bylo načase. Snad každý, kdo používal aplikaci na tabletu či Chromebooku si stěžoval na nevyužitý potenciál velké obrazovky a namísto toho dostal pouze zvětšenou mobilní verzi. Tomu je nyní konec.

Nový design Spotify pro tablety a Chromebooky

Nový vzhled je v podstatě kopií toho, co můžeme již několik měsíců vidět na iPadech. Kromě toho, že se aplikace občas zasekne, což by měla vyřešit nadcházející aktualizace se jedná jednoznačně o krok kupředu. Ovládací prvky se nyní přesouvají na levou stranu a na té pravé nyní můžeme vidět větší alba, tlačítka zpět či přeskakování. Je zde také permanentně umístěno tlačítko Spotify Connect pro případ, kdy by bylo potřeba připojit externí reproduktory.

Spotify – hudba a podcasty Spotify Ltd.

Jediné co se musí ještě vylepšit je velikost písma na Chromeboocích, které mají vysoké rozlišení. Aktualizace se označuje jako v8.5.72.625 a je již nyní dostupná v Google Play.

Zdroj: androidpolice.com