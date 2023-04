Vzpomínáte na Clubhouse? Spotify to vzdává s jeho klonem

I když se to může zdát téměř neuvěřitelné, nyní v dubnu uběhnou již tři roky od doby, kdy byla spuštěna aplikace Clubhouse. Svého času pravděpodobně nejžádanější a nejhledanější služba na světě, která se svezla na době lockdownů a o jejíž místnosti s audio pokecem byl obrovský zájem, zmizela z oblasti zájmu stejně rychle jako do něj vletěla. V době své největší slávy motivovala i mnohem zavedenější aplikace a služby k o kopírování stejné komunikace. Zkusilo to i Spotify, které nyní oficiálně umrtvuje aplikaci Spotify Live. Po obřích investicích.

V roce 2021 společnost Spotify koupila za 57 milionů eur (cca 1,3 miliardy Kč) společnost Betty Labs, která tehdy vyvíjela Locker Room – živou diskusní audio platformou především pro sportovní přenosy. Aplikace byla v červnu 2021 znovu spuštěna jako Spotify Greenroom. Jako kopie Clubhouse byla plná audio pořadů v reálném čase na různá témata, jako je sport, životní styl a zábava. V dubnu loňského roku začal zájem o živé zvukové vysílání klesat a společnost Spotify přejmenovala Greenroom na Spotify Live. O další rok později Spotify Live končí.

“Po období experimentů a poznatků o tom, jak uživatelé Spotify pracují s živým zvukem, jsme se rozhodli ukončit provoz aplikace Spotify Live. Jsme přesvědčeni, že interakce mezi fanoušky a tvůrci živých vystoupení má v ekosystému Spotify budoucnost, nicméně na základě našich poznatků již nemá smysl ji používat jako samostatnou aplikaci,” uvedl mluvčí Spotify pro server Music Ally. Dá se předpokládat, že podobná funkce bude dál v hlavní aplikaci a někteří mluvčí se budou věnovat podcastům.

Zdroj: musically