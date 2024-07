Tuzemský Electro World končí, jeho e-shop a prodejny převezme Datart

Na e-shopu lze nyní pořídit vystavené kusy elektroniky za fajn ceny

Věrnostní body musíte uplatnit maximálně do 15.8.2024

Po nedávných spekulacích o konci e-shopu CZC se český trh s elektronikou chystá na další velkou změnu. Electro World se spojí s Datartem. Ačkoli oficiální datum není na oficiálním webu uvedeno, ze skutečnosti, že věrnostní body Electro Worldu můžete uplatnit do 15. srpna 2024, lze usuzovat, že k migraci dojde poměrně brzy.

Aby Electro World usnadnil přechod a zbavil se zboží, spustil fajn výprodej. Stovky produktů, zejména vystavené kusy z prodejen, jsou nyní k mání za bezkonkurenční ceny. Například MacBook Pro (2023) s čipem M2 Pro, 512GB SSD diskem a 16GB RAM lze pořídit za 38 998 Kč, v lednu 2023 stál přitom o 20 tisíc víc.

Věrnostní program Electro Worldu končí dnes, 15. července. Zákazníci mají možnost využít nasbírané body až do 15. srpna, a to jak v prodejnách, tak online. Dárkové poukazy zůstávají platné do data uvedeného na poukazu a mohou být využity jak v Electro Worldu, tak následně v Datartu. Slevové vouchery je pak třeba uplatnit nejpozději do 25. srpna.

Všechny nákupní doklady z Electro Worldu budou automaticky převedeny do Datartu, kde budou dostupné v e-shopu, kamenných prodejnách a také v mobilní aplikaci Datartu. Přihlašovací údaje zůstávají stejné, takže zákazníci nebudou muset zakládat nové účty.

Prodejny Electro Worldu budou přeměněny na Datart, a e-shop Electro Worldu bude přesměrován na datart.cz, proces reklamací a vrácení zboží zakoupeného v Electro Worldu převezme Datart, a to jak na prodejnách, tak přes reklamační oddělení.

Zdroj: Electro World