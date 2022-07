Děsivé. Umělá inteligence vytvořila poslední selfie na Zemi

Jak bude vypadat “poslední selfie na zemi”? Přesně takovou otázku dostal ke grafickému zodpovězení stále populárnější AI nástroj DALL-E 2, který umí dle textového zadání generovat obrázky.

Umělá inteligence dle předpokladů neukázala nic hezkého. Vlastně jde o vizuální simulace často zachycující apokalypsu, poslední okamžiky válek a přírodní katastrofy. V popředí se zuboženým člověkem, který drží mobilní telefon.

Yoo should by now have heard about the artistic AI. DALL•E someone asked it to create “the last selfie on earth” the result is accurate pic.twitter.com/zVnO5QdSIa

— Daniel Silva (@volterinator) July 29, 2022