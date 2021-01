Spotify přichází s parádní novinkou, která se bude líbit hlavně rodičům

Pokud jste to zatím nevěděli, tak populární hudební streamovací služba Spotify má také verzi pro děti. Platforma Spotify Kids má pokročilé možnosti vzdálené kontroly, co mladý uživatel či uživatelka přehrává či může přehrávat. Nyní do této verze dorazila novinka, na kterou se mnozí uživatelé velmi těšili. Varianta Spotify Kids nově podporuje sdílené playlisty. Rodiče už tedy nemusejí pouze kontrolovat obsah nebo jej nechat na algoritmu aplikace, ale svým dětem mohou hudbu přímo doporučit a nasdílet.

Funkce je dostupná v rámci rodinného prémiového účtu, do kterého je rodič i potomek přihlášen. V rodičovské aplikaci stačí seznam skladeb připravit (a případně z něj vyřadit nevhodné skladby) a pak jej přidat na straně Kids verze. V nastavení kontroly zadá uživatel kontrolní pin a pak může z jiného účtu zvolený playlist převzít. Sdílené playlisty se následně budou ve Spotify Kids zobrazovat klasicky na hlavní obrazovce. Momentálně je v dětské verzi Spotify k dispozici více než 300 tisíc skladeb a 1300 playlistů vhodných pro uši dětí.

Kontrolujete nebo ovlivňujete nějak, co poslouchají vaše děti?

Zdroj: Spotify