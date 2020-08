Špatné návyky, které souvisejí s mobilním telefonem. Děláte je i vy?

Návyky, které jsou spjaté s našim mobilním telefonem už máme tak pod kůží, že si občas ani neuvědomujeme, že je děláme. Pokud bychom měli určit jen jediné elektronické zařízení, bez kterého bychom se rozhodně neobešli, bude to jistě mobilní telefon. Jsme na něm furt. Jedeme tramvají, jsme na telefonu. Čekáme na kávu v kavárně, jsme na telefonu. Ležíme doma na gauči, jsme na telefonu. Máme rodinnou oslavu, jsme na telefonu. Zkrátka svůj mobilní telefon využíváme častěji a častěji. Elon Musk dokonce v jednom ze svých výroků řekl, že se nemusíme bát, že se z nás stanou roboti, protože jimi už jsme. A musíme uznat, že má v něčem pravdu. Pojďme si tedy ukázat špatné návyky, které souvisejí s mobilním telefonem.

Obsah článku

1. Neustálé kontrolování mobilního telefonu

Jeden z největších problému a těch největších návyků, který má většina z nás. Dokonce bylo uděláno mnoho studií, které se zabývají nadměrným používáním telefonů a jejich vlivem na deprese, úzkosti či jiné stavy. A co když se nám náhodou stane, že někam vyjedeme a zapomeneme náš mobilní telefon? Taková panická hrůza přeci není normální. Jak v Androidu, tak i iOS máme nyní možnost kontrolovat, jak dlouho trávíme denně na našem telefonu. To by mohlo být prvním vodítkem, že je něco špatně. Omezte své sociální sítě, vydejte se na procházku do lesa. Ano, bez telefonu. Pokud pracujete, dejte si telefon mimo dosah svého stolu. Uvidíte, že se vám bude pracovat lépe.

2. Zaznamenávání zážitků namísto jejich prožití

Znáte to. Velká akce. Na Slavii přijede Barcelona, do Prahy zavítá světoznámá popová hvězda nebo jste v O2 Aréně a za chvíli začíná všemi opěvovaný zápas století. Ale ne! Nechte ten telefon v kapse. Užívejte si přítomný okamžik a nasávejte tu skvělou atmosféru. Užijte si zážitek naplno. Na YouTube či jiných kanálech budete moci akci vidět znovu a pravděpodobně v lepší kvalitě. Proč to vůbec děláme? Chceme zachytit důležitý moment, který však rázem konzumujeme skrz mobilní telefon, když jej natáčíme. Ano, pokud akce trvá dvě hodiny a vy si uděláte video, které má pár minut, asi na tom nevidíme nic špatného. Jestliže jste ale přišli dělat konkurenci profesionálním kameramanům a vaše Instagram Story já rázem zaplněno dvaceti příspěvky, pro to už takové pochopení nemáme. Stejně si to málokdo pustí až do konce. Užijte si zážitek se sebou, svou rodinou nebo přáteli.

Google vydává srpnovou bezpečnostní aktualizaci. Na nové funkce se nedostalo čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

3. Používání telefonu v nevhodných situacích

V podstatě bod, který souvisí se všemi výše zmíněnými body a patří mezi špatné návyky s mobilním telefonem. Jste na párty, rodinném obědě nebo večeři s přítelkyní? Nechte ten telefon a reagujte jen na nezbytně nutné zprávy. Nesjíždějte Facebook, když se vás babička ptá jak se máte. Nevíte, jak dlouho tu s vámi ještě bude. Povídejte si s vaší rodinou, nebuďte jen robotem, který odpovídá na dotazy jednoslovně a je neustále ponořený ve svém digitálním světě. Věnujte se své přítelkyni na večeři. Ona se i ta večeře obejde bez boomerangu na Instagram, že jste právě se svou drahou polovičkou. Kamarádům můžete odepsat i za hodinu a ten e-mail taky počká. Prožívání okamžiků je totiž to nejdůležitější, co nám zůstane. Ano, chápu že je náš mozek z dnešní digitální doby otupělý, ale pokud se své závislosti zbavíte, vrátí se. Další věcí je pak pravidelné používání telefonu na záchodech či různých místech, kde se to vůbec nehodí. Naše zařízení máme v ruce prakticky pořád. Pokud máte rádi vysedávání na záchodě, zkuste časopis nebo knihu.

4. Sdílení našeho soukromého života

Ani toto si neodpustím. Sdílení relevantních fotografií či informací na náš profil je zcela v pořádku. Pokud ale máte zvyk, že ráno vstanete, uděláte si selfie při čištění zubů, následně jedete autem, kde samozřejmě nemůže chybět video s aktuálně hrající písničkou, cvaknete co obědváte, jdete z práce domů, jste se psem za barákem a zakončíte to fotkou, že čučíte na film či seriál na Netflixu? Koho to proboha živého zajímá? Sdílení kvalitního obsahu, fotek zajímavých míst či domácího koláče, na který jste pyšní je v pohodě. Pokud ale sdílíte všechno, co za daný den uděláte, měli byste toho nechat. Ostatní lidé o vás pak ví úplně všechno, což nejen že není úplně bezpečené, ale hlavně se stanete okamžitě nezajímavým člověkem bez kapky tajemství.

5. Šmírování partnerova telefonu

Jedno anglické přísloví praví “Žárlivost sladí lásku, ačkoliv sama žárlivost je trpká”. To, že znáte partnerovo heslo na telefon ještě neznamená, že jej při každé volné příležitosti musíte zkontrolovat. Nevím, zda je to špatně, ale jsem ochoten takový krok akceptovat v případě, že dlouhodobě partnera podezřívám. Přece máme právo na pravdu. Jestliže ale vše funguje jak má, oba jste ve vztahu spokojení a hlavně máte mezi sebou důvěru, není žádný důvod k tomu kontrolovat telefon druhému a patří to také mezi špatné návyky s mobilním telefonem. Proč? Kvůli soukromí. Telefon je jistě ta nejosobnější věc, kterou u sebe nosíme. Ukrýváme v něm důležitá data, fotografie, konverzace a třeba i informace o bankovním účtu. A proč by nás mělo zajímat, co si mezi sebou píšou kamarádi? Není to naše věc. Nepatří nám. Pokud tento zlozvyk máte, narušujete partnerovo soukromí. A to rozhodně není dobře.

6. Používání telefonu v nebezpečených situacích

Mezi nejčastější špatné návyky s mobilním telefonem patří právě toto. Jdete parkem, koukáte do telefonu a odepisujete na zprávu. Naproti vám jedete cyklista a vy jen proto, že absolutně nemáte přehled o tom, kam vlastně jdete vytvoříte složitou situaci. A co třeba na chodníku u silnice? Řidič dostane umělý spánek, nebo se stane dopravní nehoda, auto se začne řítit k vám a vy o tom vůbec nevíte, protože koukáte do telefonu. Přitom byste mohli normálně uhnout, nebo si alespoň krýt hlavu rukami. A to ani nemluvím o lidech, kteří jsou ochotni se kvůli výstavní selfie fotce nechat zabít, a že jich bylo. Na horách, vysokých budovách či různých propastech.

Jedna z nových funkcí v Galaxy Watch 3 může zachraňovat životy čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Crazy Guy Runs Into Outback Tornado To Take Selfie





7. Nepoužívání čtečky otisků/kódu

Ve svém okolí mám spoustu lidí, kterým je dejme tomu 40 let a více. Jistě to také patří mezi špatné návyky s mobilním telefonem. Zaskočilo mě, kolik z nich ve svém telefonu nepoužívá žádné zabezpečení. Žádný kód, žádný otisk. Prostě jen swajp, jste na domovské obrazovce a můžete si projít co jen chcete. Psal jsem o tom již v předchozích odstavcích. Telefon je ať se nám to líbí nebo ne ta nejosobnější věc, kterou máme. Konverzace, bankovní aplikace, fotografie a další informace bychom si prostě měli zabezpečit, bez debat. Zajímalo by mě, jaký pocit mají tito lidé v případě, že svůj telefon nechají třeba v tramvaji.

8. Špatné zabezpečení

Na toto téma jsem dělal samostatné zamyšlení. Mnohdy si totiž kupujeme zbytečně drahé telefony a to i přesto, že by nám bohatě postačila střední třída za třetinovou cenu. Telefony totiž v dnešní době představují nejen technologie, ale také sociální status. Člověk, co vytáhne z kapsy vlajkovou loď od Samsungu či Applu prostě vypadá (bohužel) v očích lidí lépe, než druhý člověk, co používá 4 roky staré Xiaomi, které stálo 5 tisíc. Nejhorší na tom je, že mnohdy ten s tím horším telefonem je ve skutečnosti bohatší, než člověk co si vzal drahý telefon na splátky či k tarifu.

9. Používání telefonu v posteli

Pokud používáme telefon v posteli, nemusí to být ještě nutně špatně. Jde o to, jak ho používáme a kolik času na něm v posteli strávíme. Naštěstí v dnešní době existuje noční režim přímo v Androidu, který sníží intenzitu modrého světla a je pro oči šetrnější. Pokud máte starší Android, zkuste se podívat do našeho článku, kde naleznete zajímavé aplikace. Další věc je, že se pak nemusíme věnovat partnerovi tak, jak by si to představoval a raději civíme do telefonu a sjíždíme Instagram. Když už na něm jsme, zkusme dělat alespoň něco prospěšnějšího. A než jdeme spát, není dobrý nápad šoupnout ho pod polštář. Zkuste alespoň noční stolek, nebo ještě dále.

Jaké špatné návyky máte s mobilním telefonem vy?