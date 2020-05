Zamyšlení: opravdu potřebujeme tak drahé telefony?

V posledních letech se nám tu vyskytl takový nešvar. Výrobci mobilních telefonů si totiž začínají myslet, že mohou představovat vlajkové telefony za třicet, nebo čtyřicet tisíc korun a lidé na ně budou čekat frontu jako na banány. Když se přitom podíváme pár let zpět, hrála se trochu jiná hra. Výrobci se předháněli v tom, kdo představí lepší telefon s poměrem cena/výkon a z toho logicky těžil také cílový zákazník. Dnes je však trochu jiná doba. Telefon je totiž kromě jiného součástí jakési sebeprezentace a sociálního statusu. Pojďme si toto téma trochu více rozebrat a zkusíme si odpovědět na otázku – opravdu potřebujeme tak drahé telefony?

Vítejte v roce 2011

Pojďme zabrousit zpět do roku 2011. Samsung představuje druhou generaci své vlajkové lodě – Galaxy S II, který stojí nějakých 15 000 korun a na trh přichází také Galaxy Ace za 7 000 korun. Rozdíl mezi těmito modely činí 8 000 korun. Co dokázal dražší telefon oproti tomu levnějšímu nabídnout?

Vlajka, která za to stojí

Galaxy Ace nabízí jednojádrový procesor s frekvencí 0,8 GHz, 256 MB RAM, 158 MB vnitřní paměti a na dnešní dobu úsměvný 3,5″ TFT TN displej s rozlišením 480 x 320 pixelů. Vlajkový Galaxy S II oproti němu vypadá, jako by vypadl z jiného vesmíru. Dvoujádrový procesor Exynos 4210 s frekvencí 1,2 GHz, který doprovází 1 GB operační paměti RAM a 16/32 GB úložiště. Na tu dobu skvělý 4,27″ Super AMOLED displej s rozlišením 800 x 480 pixelů a 8 megapixelový fotoaparát se schopností natáčet Full HD video. Tak co? Připlatili byste si těch 8 000 korun za značně výkonnější a ve všech ohledech lepší telefon? Já ano.

Jiná doba

Co se tímto srovnáním snažím říct je to, že dříve dávalo smysl koupit si vlajkový telefon. Nestál totiž celou výplatu a nabízel toho tolik navíc, že používat jeden či druhý bylo jako nebe a dudy. Dnes se nám značně rozrostl počet výrobců zabývající se mobilním segmentem a my tak máme logicky mnohem větší výběr. Nad otázkou, zda opravdu potřebujeme tak drahé telefony jsem začal poprvé přemýšlet, když jsem recenzoval Xiaomi Mi A3 a používal ho asi měsíc jako mé “daily” zařízení.

Opravdu potřebujeme tak drahé telefony?

Přesedlal jsem z nejnovějšího iPhonu a předtím jsem měl Samsung Galaxy S10. Za celou dobu používání jsem přitom nenarazil na jedinou věc (ano..dobře, možná trochu fotoaparát) která by mi chyběla. Díky čistému Androidu byl systém naprosto plynulý, výdrž baterie skvělá a displej má sice horší rozlišení, ale za to třeba čtečku otisků prstů. Během používání jsem si na něm byl schopen vyřídit veškerou práci, odpovídat na e-maily, číst si články, poslouchat Spotify a na cestách zkouknout nějaký ten Netflix seriál. Snapdragon 665 v kombinaci se 4 GB RAM mi byl schopen nabídnout dostatečný výkon. A když šlo do tuhého a umíral jsem nudou, tak jsem si zahrál i nějakou tu hru. A na kolik takové zařízení vyjde? Na 5 tisíc korun.

Skvělý telefon nyní pořídíte za pakatel

Stejná situace pak nastala u Pixelu 3a, který sice patří do dražší kategorie, ovšem stále se jedná o telefon za rozumný peníz. Výborný fotoaparát včetně skvělého nočního režimu, čistý Android, Snapdragon 670 a parádní displej. A nutno podotknout, že zrovna Pixel nepatří do nejlepšího poměru mezi cenou a výkonem. Za podobné peníze si koupíte zařízení s parádním bezrámečkovým designem, dobrým fotoaparátem, výkonem, který ani nevyužijete i dalšími vychytávkami jako je rychlé nabíjení, průstřel v displeji a já nevím čím dalším.

A k čemu je to dobré?

Proč bychom si tedy měli kupovat vlajkové lodě za 30 nebo 40 tisíc? Opravdu potřebujeme tak drahé telefony? Využijeme výkon Snapdragonu 865 a používáme skutečně tolik aplikací najednou, že potřebujeme 12 GB RAM? Potřebujeme šmírovat sousedy skrz 100x zoom? Musíme mít za každou cenu co nejjemnější a nejvychytanější 4K displej se zaoblenými hranami? Ne. Je to kvůli tomu, že jsme buďto geekové, které zajímá na nových telefonech každá blbost, nebo si chceme upevnit/vylepšit náš sociální status. Funkce vlajkových lodí využijí tak 2 % lidí, kteří si je koupí.

Co vylepšovat na telefonech?

Abychom jen nekřivdili, pojďme se na situaci podívat z pohledu výrobců. Zatímco v roce 2011, kdy byl představen výše zmíněný Galaxy S II se na chytrých telefonech stále dalo co vylepšovat, dnes již taková situace úplně neplatí. Smartphony jsou hotovým produktem, kde dostaneme každý rok lepší foťák, větší displej, menší rámečky a větší výkon, ale nejedná se o nic zásadního, kvůli čemu bychom měli utrácet takové množství peněz.

Je to stejné, jako tomu bylo dříve u notebooků. Před patnácti lety stál také notebook s alespoň nějakým výkonem a kvalitním zpracováním vyšší desítky tisíc korun. Dnes seženete za třetinové peníze laptop s celohliníkovým tělem, moderním procesorem, skvělým displejem a dobrou výdrží.

Resumé

Co tedy říci na závěr? Je samozřejmě každého věc, jaký telefon si koupí. Ostatně může tento článek působit trochu pokrytecky, když sám používám v tuto chvíli nejdražší jablečný telefon. Je to proto, že jsem rozmazlený dnešní dobou a tím, že musím mít to nejlepší. Využiji ale telefon na 100 %? Lhal bych, kdybych řekl že je to půlka. A kdyby přišla krize a já si takový telefon nemohl dovolit, šel bych poslušně do krámu, koupil bych si Xiaomi Mi A3 či něco podobného a vlastně bych o nic nepřišel..

Co myslíte, opravdu potřebujeme tak drahé telefony?