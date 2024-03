OpenAI před nedávnem odhalila novou techologii Sora

Že se pomocí umělé inteligence dají snadno a rychle vygenerovat působivé obrázky, přičemž nemusíte být žádný znalec, jsme si už zvykli. Teď se ale čím dál zajímavějším trendem stávají modely, které na základě textového pokynu dovedou vytvořit úchvatná videa. V minulém měsíci vyrazila světu dech organizace OpenAI, která stojí za populárním nástrojem ChatGPT, se svou novou technologií Sora.

OpenAI Sora dovede vyprodukovat nejen fotorealistické záběry plné autentických světel a odrazů či podobných detailů, ale i třeba překrásné 3D animace. Snad jediným nedostatkem je zatím absence zvuku, bez něhož mohou videa působit mdle a nudně. To se ale dá vykompenzovat například službou AI Sound Effects od ElevenLabs, která se postará o skutečně věrohodné zvukové efekty.

Prompt: “Several giant wooly mammoths approach treading through a snowy meadow, their long wooly fur lightly blows in the wind as they walk, snow covered trees and dramatic snow capped mountains in the distance, mid afternoon light with wispy clouds and a sun high in the distance… pic.twitter.com/Um5CWI18nS — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024

Nástroje jako Sora mají opravdu potenciál změnit definici videa, jak ji známe dnes. Se záběry, které by normálně dělal štáb čítající klidně desítky lidí, si nyní dokáže poradit stroj. Služba od OpenAI sice v současné době není k dispozici veřejnosti, ale jak jsme se dozvěděli v nedávném rozhovoru zpravodajského listu The Wall Street Journal s technologickou ředitelkou organizace Mirou Murati, ještě v tomhle roce by se měla zpřístupnit i běžným smrtelníkům.

Jak se ale dalo vzhledem ke komplexitě modelu čekat, Murati potvrdila, že tvorba videí nebude zadarmo. K OpenAI Sora se nicméně dostaneme i bez toho, abychom museli prodávat ledvinu – služba má být zpřístupněna za podobné náklady jako generátor obrázků DALL-E.

S tím, jak se AI-generovaná videa začínají podobat skutečným nahrávkám, se objevuje mnoho otázek týkajících se bezpečnosti. Obsah vytvořený prostřednictvím OpenAI Sora bude s největší pravděpodobností opatřen vodoznakem, a navíc zřejmě nebude možné generovat záběry zachycující veřejné osobnosti.

Prompt: “A stylish woman walks down a Tokyo street filled with warm glowing neon and animated city signage. she wears a black leather jacket, a long red dress, and black boots, and carries a black purse. she wears sunglasses and red lipstick. she walks confidently and casually.… pic.twitter.com/cjIdgYFaWq — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024

Co na AI-generovaných videích zaujalo vás?

