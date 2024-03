Schopnosti umělé inteligence se rozvíjejí působivým tempem

Krásná videa dovede tvořit model Sora od OpenAI

Chybí jim ale zvukové efekty, působivé řešení je však za rohem

Mnozí konspirátoři jsou přesvědčeni, že umělá inteligence ovládne svět, a nedávné oznámení modelu Sora od společnosti OpenAI je v jejich myšlenkách dost možná utvrdilo. Americká organizace, stojící za populárním konverzačním nástrojem ChatGPT nebo generátorem obrázku DALL-E, představila službu, která hravě dokáže vytvořit působivé video na základě textového příkazu.

I záběry, na které by za normálních okolností byly potřebné celé filmové štáby, a to nepočítaje všechny herce, zvládne Sora vyplivnout v rozlišení FullHD s maximálním ohledem na detaily scén, komplexitu kamerových záběrů, nebo dokonce lidské emoce. Abyste dostali hezké video s japonskou tématikou, bohatě postačí i prompt kratší 50 slov. Viz příspěvek níže.

Introducing Sora, our text-to-video model. Sora can create videos of up to 60 seconds featuring highly detailed scenes, complex camera motion, and multiple characters with vibrant emotions. https://t.co/7j2JN27M3W Prompt: “Beautiful, snowy… pic.twitter.com/ruTEWn87vf — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024

Model Sora se přitom neomezuje na realistické výtvory – problém mu nedělá ani tvorba animovaných 3D děl. Co mu ale k dokonalosti schází, je zvuk. Na video bez jakýchkoliv audio prvků se kouká dost špatně, i když je sebekrásnější, a přidat hudbu staženou z internetu mnohdy nestačí.

Úplně stejně to patrně vidí tým stojící za sadou ElevenLabs, který v minutové ukázce na YouTube odhalil svůj nový nástroj na tvorbu zvukových efektů. A jak jinak než pomocí umělé inteligence. „Oznámení Sory nás nadchlo, ale měli jsme pocit, že mu něco chybí…,“ uvedli v popisku. OpenAI Sora a AI Sound Effects od ElevenLabs se soudě podle ukázky zdá jako naprosto ideální kombinace.

Sound Effects are Coming Soon to ElevenLabs

Myslíte, že za chvíli si už budeme moct celovečerák uplácat díky AI z pohodlí domova?