Sony před světem ukrývá mobilní foto dělo. Ale ne na dlouho

Nestává se úplně často, že by významný celosvětový výrobce vlajkových telefonů dokázal téměř dokonale eliminovat jakékoli úniky či spekulace o tom, co zrovna chystá. Výjimku, která potvrzuje pravidlo, nyní vytáhlo z rukávu japonské Sony. Firma vypustila do světa video pozvánku na představení nového stroje se značkou Xperia. V klipu několik audiovizuálních tvůrců vychvaluje několik starších Sony Xperia telefonů, popisuje nadcházející novinku a konec videa zve ke sledování online prezentace. Ta se uskuteční v pondělí 25. října.

Are You Ready For The Next Xperia?

V tuto chvíli skutečně netušíme (a zahraniční redakce jsou na tom evidentně podobně), o jaký přesně přístroj se jedná, co by měl umět a jaká výbava by ho měla dle předpokladů vynést mezi konkurenty se špičkovou fotovýbavou. Kromě superlativů zazněla například jen zmínka o dedikovaném tlačítku pro spoušť. Téměř nulové množství informací může být způsobeno například tím, že Sony jen ukáže mobil, který ještě ve skutečnosti masově nevyrábí. A tedy nebylo zatím tolik příležitostí k únikům a drbům. Jsme velmi zvědaví, co se z toho nakonec vyklube.

Čím myslíte, že se pokusí nová Xperia zaujmout?

Zdroj: aheadlines