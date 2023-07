Prvotní obavy byly z velké části rozptýleny a trh s ohebnými telefony se již pěkně rozrůstá. Zatímco Samsung zůstává v této oblasti nejsilnějším tahounem, se svými skládačkami se přidávají další a další výrobci. Korejský gigant je přitom inspirací nejen v otázce designu a technického řešení, ale také u pojmenovávání flexibilních telefonů. Řada konkurentů si osvojila označení Fold či Flip, jelikož je možné si pod těmito dvěma názvy snadno představit, jak bude mobil vypadat. Trend by mohl potvrdit údajně plánovaný mobil SONY Xperia Flip.

I heard there's another flip competitor

7" 21:9 4K

perhaps just a display spec won't sell

we got enough choices on fold now

flip market just started

— RGcloudS (@RGcloudS) July 12, 2023