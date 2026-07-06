PlayStation Plus možná znovu podraží. Sony to naznačuje investorům Hlavní stránka Zprávičky Sony na červnovém setkání s investory naznačila, že cena předplatného PlayStation Plus může znovu vzrůst Konkrétní termín ani výši případného zdražení firma zatím neuvedla Nejlevnější balíček Essential vyjde v Česku na 259 Kč měsíčně, za Premium dáte 489 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.7.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Herní předplatné napříč oborem rok co rok zdražuje a teď to vypadá, že na další vlnu zvýšení cen se chystá i Sony. Japonská firma na uzavřeném setkání s investory bez obalu mluvila o tom, že cenu PlayStation Plus může znovu zvednout. A protože poslední úpravy dopadly i na české hráče, pravděpodobně se nevyhneme ani těm následujícím. Přesné datum ani částku ale zatím nikdo neřekl – prozatím tak jde spíš o signál než o oznámení. Sony chce z předplatitelů vytěžit co nejvíc Na dotaz, jak rychle a jak výrazně by ceny mohly růst, odpověděli zástupci firmy podle serveru Insider Gaming vyhýbavě, směr ale naznačili jasně. „PS Plus nabízí hráčům velkou hodnotu a tu neustále poměřujeme s náklady na straně zákazníka,“ zaznělo. Sony dodala, že ke zvýšení ziskovosti používá víc pák – cenu, skladbu jednotlivých úrovní i efektivitu při nakupování obsahu. Mezi řádky přitom zaznělo ještě něco podstatnějšího. Firma chce těžiště přesunout od shánění nových předplatitelů k tomu, aby z těch stávajících vytěžila co nejvíc. Cílem je, aby byl každý nový uživatel dlouhodobě ziskový – a k tomu vede právě cena. Proč zrovna teď? Časování není náhoda. Prodeje konzole PlayStation 5 zpomalují, částečně kvůli nedostatku paměťových čipů a rostoucím cenám komponent. Když vázne hardware, hledá výrobce peníze jinde – a předplatné je pro něj ideální místo. Sony navíc cenu PS Plus dlouhodobě váže na náklady na servery a síťovou infrastrukturu: pokud ty porostou, půjdou nahoru i poplatky za předplatné. Že k tomu vidí prostor, dokládá vlastními čísly. Vyšší úrovně Extra a Premium už tvoří 40 % všech předplatitelů a služba podle firmy dosáhla ve fiskálním roce 2025 rekordní ziskovosti. PlayStation 6 se může přiblížit k obávané cenové hranici. Nová konzole Sony by byla rekordně drahá Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Že hraní na PlayStationu už nebude zrovna levná záležitost, ostatně ukázaly nedávné spekulace, podle kterých by příští PlayStation 6 mohl stát přes tisíc dolarů. Aktuální ceny PS Plus v Česku Než dojde na případné zdražení, připomeňme, kolik za předplatné dáte teď. Ceny se liší podle úrovně i délky předplatného, přičemž nejvýhodněji, jako obvykle, vychází roční plán. PlayStation Plus Essential – online multiplayer, hry měsíce a slevy v obchodě: 259 Kč / měsíc 719 Kč / 3 měsíce 1 880 Kč / 12 měsíců PlayStation Plus Extra – navíc katalog stovek her a Ubisoft+ Classics: 399 Kč / měsíc 1 149 Kč / 3 měsíce 3 280 Kč / 12 měsíců PlayStation Plus Premium – navíc herní klasiky, zkušební verze her a cloudový streaming: 489 Kč / měsíc 1 429 Kč / 3 měsíce 4 000 Kč / 12 měsíců Pozor jen na jeden detail, který se českých hráčů dotýká napřímo: od ledna 2026 přibývají hry pro PS4 do katalogů už jen nepravidelně. Kdo se rád vrací ke starším titulům, měl by s tím při výběru úrovně počítat. Sáhli byste po dražším PlayStation Plus, nebo je pro vás předplatné na hraně už teď? Zdroje: Insider Gaming, PlayStation LifeStyle, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář herní konzole Hry Playstation PlayStation 5 předplatné Sony Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Sony chce konkurovat Tesle, začne vyrábět svůj vlastní elektromobil. Afeela bude ale jen pro bohaté Jana Skálová 7.1.2025 Pamatujete na Atari? Chystá se mobilní herní konzole Gamestation Go, vypadá naprosto skvěle Libor Foltýnek 5.1.2025 Pozor, WhatsApp od 1. ledna přestane fungovat na spoustě mobilů. Týká se to i vás? Jana Skálová 22.12.2024 Google nabízí nové předplatné. Za úplný pakatel poskytne více úložiště Adam Kurfürst 11.9.2024 Nejlepší bezdrátová sluchátka do 2 000 Kč: Zazářil Marshall, nechybí nová Xiaomi Jana Skálová 30.10.2024