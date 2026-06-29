PlayStation 6 se může přiblížit k obávané cenové hranici. Nová konzole Sony by byla rekordně drahá Hlavní stránka Zprávičky PlayStation 6 by se podle leakera Kepler_L2 mohl prodávat za více než 1000 dolarů Jen výroba konzole prý vyšplhala k 1000 dolarům, zhruba o třetinu výš než letos v březnu Pro srovnání: současný PlayStation 5 startoval na 499 dolarech, tedy zhruba na polovině Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.6.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Nová generace konzolí PlayStation se zatím skládá jen z úniků, jeden z nich ale hráče vyloženě zamrazí. Podle spolehlivého informátora by se cena PlayStationu 6 mohla vyšplhat přes hranici 1000 dolarů – a podle všeho to ještě nemusí být konečná částka. PlayStation 6 možná překoná hranici 1 000 dolarů Hned na úvod jedno důležité upřesnění. Zmiňovaných 1000 dolarů totiž není cena v obchodě, ale takzvaná výrobní cena (BoM) – tedy kolik Sony stojí samotné komponenty a sestavení konzole. Na to upozornil web Wccftech s odvoláním na uznávaného leakera vystupujícího jako Kepler_L2, který v minulosti přinesl spoustu přesných informací ohledně hardwaru. Skutečná pultová cena by tak byla ještě vyšší. K výrobní ceně se připočítává balení, doprava i marže prodejců, takže odhady startovní ceny PlayStationu 6 míří na 1100 až 1200 dolarů. I kdyby Sony část nákladů vzala na sebe, všemi obávanou hranici 1000 dolarů by konzole nejspíš překročila. Proč by měla konzole stát tolik? Hlavní příčinou je zdražování pamětí a úložišť. Výrobní cena podle Keplera_L2 vyskočila zhruba o třetinu během tří měsíců – z přibližně 750 dolarů letos v březnu na současných zhruba 1000 dolarů. O výbavě konzole se přitom spekuluje už delší dobu. Uvnitř bude podle úniků tikat čip Orion od AMD, doplněný 30 GB paměti GDDR7 a SSD diskem o kapacitě 1 TB. Specifikace prý byly zafixované už dávno, takže velké změny se nečekají. Možná překvapivě se proto nečeká ani odklad. Kepler_L2 totiž tvrdí, že čekáním by si Sony nepomohla – ceny pamětí a úložišť dál rostou, takže pozdější start by mohl konzoli ještě prodražit. Dřívější uvedení by tak pro hráče mohlo být nakonec to lepší. Pro pořádek dodejme, že jde zatím o čísla z úniků, ne o oficiální údaje Sony. Zdražování ostatně nemíří jen na PlayStation – psali jsme nedávno, jak od srpna podražily i konzole Xbox. Příznivci Xboxu zase zapláčou. Všechny konzole od srpna zdraží na naprostý nesmysl Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Hrubý odhad ceny PlayStation 6 v Česku Aby bylo srovnání názorné: současná generace startuje výrazně níž. Sony v USA prodává PlayStation 5 Digital Edition za 599 dolarů, model s mechanikou za 649 dolarů a nejvýkonnější PlayStation 5 Pro za 899 dolarů. V Česku vyjdou konzole kvůli DPH o něco dráž. Na Alze stojí PlayStation 5 Digital od 12 690 Kč, varianta s mechanikou od 14 990 Kč a PlayStation 5 Pro 21 990 Kč. A právě tady je vidět, proč číslo kolem 1000 dolarů hráče děsí. Základní PlayStation 5 se před lety dostal na trh za 499 dolarů, digitální verze dokonce za 399 – nová generace by tak startovní cenu zhruba zdvojnásobila. Kdyby Sony nasadila podobný poměr jako u PS5 Pro, v Česku by se cena mohla pohybovat někde kolem 27 až 30 tisíc korun. Jde ovšem o hrubý odhad, žádnou částku zatím nikdo oficiálně nepotvrdil. Dali byste za PlayStation 6 přes 1000 dolarů, nebo zůstanete u současné generace? Zdroje: Wccftech, Notebookcheck, VICE O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Hry konzole Playstation PlayStation 5 Playstation 5 Pro Sony Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Sony chce konkurovat Tesle, začne vyrábět svůj vlastní elektromobil. Afeela bude ale jen pro bohaté Jana Skálová 7.1.2025 Pozor, WhatsApp od 1. ledna přestane fungovat na spoustě mobilů. Týká se to i vás? Jana Skálová 22.12.2024 Nejlepší bezdrátová sluchátka do 2 000 Kč: Zazářil Marshall, nechybí nová Xiaomi Jana Skálová 30.10.2024 Tohle jsou nejporuchovější telefony za posledních pět let. Jak si vede vaše značka? Jakub Kárník 19.5.2023 Hra PixWords - hlavolam se slovy, který vám dá zabrat Jan Tipmann 23.3.2014