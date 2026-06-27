Příznivci Xboxu zase zapláčou. Všechny konzole od srpna zdraží na naprostý nesmysl Hlavní stránka Zprávičky Microsoft oficiálně potvrdil zdražení konzolí Xbox od 1. srpna 2026 — modely s 512GB diskem podraží o 100 dolarů, varianty s 1TB úložištěm o 150 dolarů V přepočtu jde o navýšení zhruba o 2 500 až 3 500 Kč; nejvybavenější model s 2TB diskem výrobce rovnou ruší Za vším stojí prudký růst cen pamětí, který žene poptávka po čipech pro umělou inteligenci — tentýž den shodou okolností zdražil i Apple Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 27.6.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Před týdnem jsme psali, že Microsoft na každé prodané konzoli pravděpodobně tratí stovky dolarů. Tehdy to byla nepotvrzená informace z reportáže. Teď máme jistotu, kam to celé spěje — Xbox oficiálně zdražuje, a to už potřetí za zhruba jediný rok. A poprvé se to citelně dotkne i českých peněženek. Co přesně podraží Kolik to bude stát v Česku Může za to umělá inteligence Co přesně podraží Microsoft v krátkém prohlášení uvedl, že nové ceny začnou platit celosvětově od 1. srpna 2026. Logika je jednoduchá: konzole s menším úložištěm zdraží méně, ty s větším více. Konkrétně si připlatíte 100 dolarů u modelů s 512 GB a 150 dolarů u variant s 1 TB. Americký ceník vypadá následovně: ModelDříveNověNavýšeníXbox Series S 512 GB400 $500 $+100 $ (cca 2 500 Kč)Xbox Series S 1 TB450 $600 $+150 $ (cca 3 500 Kč)Xbox Series X 1 TB Digital600 $750 $+150 $ (cca 3 500 Kč)Xbox Series X 1 TB s mechanikou650 $800 $+150 $ (cca 3 500 Kč)Xbox Series X 2 TB—zrušeno—Korunové údaje jsou orientačním přepočtem navýšení při kurzu kolem 21 Kč/dolar. Pozornému oku neunikne osud nejvybavenějšího modelu. Variantu Series X s 2TB diskem Microsoft tiše stahuje z prodeje — a není těžké uhodnout proč. Po dalším zdražení by se její cena vyšplhala přes hranici tisíce dolarů, tedy v přepočtu přes dvacet tisíc korun. Titulek o herní konzoli za takovou sumu si nejspíš nikdo v Redmondu nepřál. Kolik to bude stát v Česku Tady je nutná opatrnost: Microsoft uvedl navýšení pouze v dolarech a konkrétní české ceny zatím neoznámil. Zdražení je ale celosvětové, takže se mu tuzemský trh nevyhne. Pokud výrobce promítne navýšení obdobně jako za oceánem, můžeme počítat se zdražením řádově o 2 000 až 3 500 korun podle modelu. Pro představu, jak by se to mohlo projevit na aktuálních cenách. Základní Xbox Series S dnes pořídíte zhruba od 9 000 Kč, po zdražení by se mohl dostat ke 12 tisícům. Mimochodem, tu stejnou konzoli jste mohli zhruba dva roky zpátky koupit v akcích na českých e-shopech i pod 5 tisíc. Výkonnější Xbox Series X se nyní prodává okolo 17 000 Kč (původně se prodával za 13 490 Kč a v akcích byl pár let zpět i okolo 10 tisíc) a od srpna se může přiblížit k hranici 21 tisíc korun. Kdo o konzoli uvažuje, má tedy zhruba měsíc na to, aby nakoupil ještě za staré ceny. Microsoft se snaží hořkou pilulku osladit alespoň novými programy. Chystá rozšíření nákupu na splátky, bezúročné financování na 12 měsíců, výkup starších konzolí u partnerů a širší nabídku repasovaných kusů se slevou. Žádný z nich ovšem nemění fakt, že konzole budou jednoduše dražší. Může za to umělá inteligence Příčina je stále stejná a probírali jsme ji už minule — ceny pamětí a úložišť letí vzhůru. Microsoft sám uvádí, že náklady na komponenty vzrostly o více než 2,5násobek a do podzimu 2027 čeká další zdvojnásobení. Šéfka herní divize Asha Sharma dříve zmínila, že oproti stavu před dvěma lety jde dokonce o pětinásobek. Hlavním viníkem je nenasytná poptávka po pamětech pro datová centra a umělou inteligenci. Na celé situaci je cosi trpce ironického. Technologičtí giganti včetně Microsoftu sypou miliardy do umělé inteligence, a právě ta jim přitom prodražuje vlastní hardware natolik, že musí zdražovat. A nejsou v tom sami. Konkurenční Sony postupně vyhnalo cenu digitální PS5 ze 400 na 600 dolarů a model PS5 Pro dnes patří k vůbec nejdražším konzolím na trhu. I tady tedy mohou další úpravy cen teprve přijít. Pokud paměti nezlevní dřív než na konci roku 2027, jak naznačuje sám Microsoft, je otázkou, kam až se vyšplhají ceny příští generace konzolí. Když dnes téměř šestiletý Xbox Series X stojí v základu 800 dolarů, u chystaného hybridu Xbox Helix se nabízí jediná předpověď — levné to nebude. Pořídili byste si konzoli ještě před zdražením, nebo už herní hardware sledujete jen z dálky? Zdroje: XBOX O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Microsoft XBOX zdražení Mohlo by vás zajímat Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025 AI spotřebovává neskutečné množství elektřiny i vody. Jak dlouho to bude udržitelné? Jana Skálová 3.1.2025 Windows 11 měl dostat krásné animované tapety. Mrkněte, jak mohly vypadat Adam Kurfürst 5.1.2025 Chystá se pokračování Minecraftu? Tvůrce legendární hry prozradil své plány Jana Skálová 7.1.2025 Nejmilovanější program ve Windows dostane umělou inteligenci. Nadchne dospělé i děti Jana Skálová 14.11.2024 Elon Musk se toho nebojí. Navýšil cenu předplatného za X až o 365 % Jana Skálová 27.12.2024