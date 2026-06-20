Microsoft možná prodělává stovky dolarů na každém prodaném Xboxu Hlavní stránka Zprávičky Microsoft podle webu Windows Central prodělává na každé prodané konzoli Xbox Series X i S řádově stovky dolarů Hlavní příčinou je prudký růst cen pamětí a úložišť – dvojí zdražení konzolí v roce 2025 ztrátu nepokrylo Šéfka herní divize Asha Sharma připustila, že Xbox „není v dobré kondici", a chystá změnu strategie Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.6.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Konzole obvykle v průběhu času zlevňují, jak klesají ceny komponent, které využívají. U Xboxu se ale děje pravý opak: podle reportáže webu Windows Central na něm Microsoft tratí peníze a navzdory zdražení se z prodělku zatím nedostává. Shrnujeme, co o problému zatím víme. Kolik Microsoft na Xboxu ztrácí? Prodej konzolí se ztrátou není nic nového – výrobci hardware mnohdy dotují a vydělávají na hrách a předplatném. Už v roce 2022 tehdejší šéf Xboxu Phil Spencer uvedl, že Microsoft na každém kusu prodělával 100 až 200 dolarů (zhruba 2 300 až 4 600 Kč). Podle webu Windows Central je dnes ztráta výrazně vyšší a má jít o stovky dolarů na jednu konzoli. Přesnou částku ovšem Microsoft oficiálně nepotvrdil. Proč konzole zdražují, a stejně se to nevyplácí Za zhoršením stojí hlavně ceny operačních pamětí a úložišť. Generální ředitelka Xboxu Asha Sharma podle stejného zdroje uvedla, že náklady na komponenty od jejího nástupu vzrostly zhruba o 50 %, a očekává, že krize tažená poptávkou po čipech pro umělou inteligenci potrvá. Svou roli hrají i dovozní cla. Microsoft proto v roce 2025 konzole dvakrát zdražil. Alza momentálně prodává Xbox Series X za 17 690 Kč, levnější variantu Series S pak nabízí za 9 990 Kč. Co s tím chce Microsoft dělat Asha Sharma, která herní divizi vede od února 2026, vážnost situace netají. Vedle hardwaru sází na předplatné Game Pass, u nějž po dřívějším zdražení a odlivu předplatitelů cenu nejvyššího tarifu naopak snížila. Do budoucna podle webu Windows Central zvažuje levnější konzoli zaměřenou na cloud, která by se obešla bez drahého SSD, i užší spolupráci s výrobci hardwaru, jež by zmírnila dopad cel. Udrží Microsoft Xbox bez prodělku, nebo konzole brzy znovu zdraží? Zdroje: Windows Central, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Game Pass herní konzole Microsoft XBOX Xbox Series X Mohlo by vás zajímat Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025 AI spotřebovává neskutečné množství elektřiny i vody. Jak dlouho to bude udržitelné? Jana Skálová 3.1.2025 Pamatujete na Atari? Chystá se mobilní herní konzole Gamestation Go, vypadá naprosto skvěle Libor Foltýnek 5.1.2025 Windows 11 měl dostat krásné animované tapety. Mrkněte, jak mohly vypadat Adam Kurfürst 5.1.2025 Chystá se pokračování Minecraftu? Tvůrce legendární hry prozradil své plány Jana Skálová 7.1.2025 Nejmilovanější program ve Windows dostane umělou inteligenci. Nadchne dospělé i děti Jana Skálová 14.11.2024