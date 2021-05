Představení očekávaných telefonů řady Honor 50 se velice rychle blíží. Čínská společnost, která již nefiguruje jako dceřiná firma Huawei chystá celou řadu novinek. V první řadě se vrátí podpora služeb Google a rovnou byla oznámena i spolupráce s americkou firmou Qualcomm. Honor následně na Twitteru potvrdil, že čipset Snapdragon v telefonu Honor 50 doopravdy bude. A to navíc žhavá novinka v podobě Snapdragonu 778G 5G.

Snapdragon v telefonu Honor 50 potvrzen. Plánují se dva modely

Jak bylo zvykem, uvidíme u Honoru několik různých verzí řady Honor 50. Ta základní bude mít čipset Snapdragon 778G 5G. Existovat však bude i Honor 50 Pro, ve kterém bude tepat Snapdragon 888, tedy čipset určený vlajkovým modelům. Co se týče dalších parametrů, tak displej by měl mít velikost 6,79 palců, podporovat by se měl 120Hz obnovovací frekvence a mělo by jít o AMOLED panel. U fotoaparátů na zadní straně nalezneme 50Mpx širokoúhlý, 13Mpx ultraširokoúhlý a 8Mpx telefoto objektiv. Přední strana nabídne duální selfie kameru s 32 a 8 Mpx.

Are you excited for our new premium #HONOR50Series powered by latest @Snapdragon 778G 5G Mobile Platform? Stay tuned! @Qualcomm pic.twitter.com/TvNj4nmdAX — HONOR (@Honorglobal) May 21, 2021

Představení nových telefonů proběhne v červnu. Přesnější datum prozatím není k dispozici. Dá se také očekávat, že na akci se dočkáme odhalení dalších výrobků společnosti Honor, jakou jsou sluchátka, chytré náramky nebo třeba smartwatch.

Těšíte se na nové telefony řady Honor 50?

Zdroj: gsmarena.com