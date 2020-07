Microsoft xCloud se konečně propojí s Xbox Game Pass. Známe datum

Už v průběhu roku 2018 představil americký Microsoft svou vlastní platformu pro cloudové hraní s názvem xCloud. Má za cíl nabídnout tituly dostupné pro Xbox i fanouškům mobilního hraní. A to právě prostřednictvím internetového přenosu jako u Geforce Now od Nvidie nebo Stadia od Googlu. Případně u PlayStation Now od konzolového konkurenta z dílny Sony. Letos v dubnu ji zpřístupnil v Evropě, ČR se to ale prozatím netýká. Službu nicméně brzy čeká další důležitý krok. Po několika měsících souběžného fungování předplatného Xbox Game Pass a přístupu právě do projektu xCloud Microsoft provede jejich sloučení.

“Konečně můžeme oznámit, že v září v prvních zemích spojíme Xbox Game Pass a xCloud přístupy do jednoho pro členy Xbox Game Pass Ultimate účtu. A to bez jakýchkoli dalších poplatků. Díky tomu budou mít přístup k více než stovce her určených pro cloudové hraní na mobilech či tabletech. A možnost zahrát si s téměř se sto miliony ostatních předplatitelů,” popisuje redmondský gigant novinku na svém blogu. Datum sloučení přístupů do Xbox Game Pass a xCloud je tedy jen pár týdnů daleko. Teď zbývá doufat, že se toto streamované hraní dostane oficiálně i do ČR.

Kterou Xbox hru byste si chtěli zahrát na mobilu?

Zdroj: Microsoft