Skvělý Hitman GO normálně stojí 180 Kč. Nyní je na Google Play zdarma

Studio Square Enix, které má v Google Play tituly jako Lara Croft Go, Deus Ex Go, Life is Strange či Arkanoid vs Space Invaders dnes spustila skvělou akci. Skvělá hra Hitman Go, která normálně vyjde na 180 Kč je totiž nyní k dispozici zdarma a to po dobu sedmi dnů.

Jedná se o titul, kde budete muset pečlivě promýšlet jakýkoliv tah. Pokud od Hitmana čekáte akční řežbu, musíte si jít zahrát toho z konzolí/PC. Můžete se však těšit na spoustu zajímavých lokací. A jak to vlastně vypadá? Každá mapka představuje krabici, kde vás vždy čeká 15 misí přičemž některé jsou tak složité, že si na nich vylámete zuby.

Hitman GO: Definitive Edition – Let’s Play (All Challenges/No Hints) – Part 1 – “Game-Set-Match”

Kromě dokončení těchto misí získáváte také speciální odznaky. Pokud například uděláte méně tahů, hra vás za to patřičně ocení. A k čemu vůbec odznaky slouží? Jednoduše k tomu, abyste postoupili do dalších misí. Jinak je budete muset opakovat pořád dokola. Hru si určitě stáhněte, jelikož se jedná o jeden z nejlepších tahových počinů na Android.

Vyzkoušíte Hitman GO?

Zdroj: Google Play