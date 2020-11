Evropská Unie připravuje novou legislativu, která by měla výrazně posílit postavení zákazníků proti výrobcům elektroniky. Jedním z opatření je i připravované „skóre opravitelnosti“elektroniky, kterým bude vybaven každý výrobek. Jaké všechny výhody nám nové nařízení EU přinese a kdy začne platit?

EU přijímá další kroky k zavedení takzvaného „práva na opravu“ (v originále “right to repair”). V nejnovějším hlasování poslanci schválili další konkrétní opatření. Pokud vše půjde dobře, tak by novinky mohly začít platit už příští rok. Evropská Komise připravuje systém značení elektroniky. Ten má za úkol jednoduše a zřetelně na první pohled zákazníkovi sdělit informace o očekávané životnosti a opravitelnosti elektroniky. Zákazník by tak měl mít tyto informace jednoduše dostupné už před nákupem. Obal každého výrobku by měl obsahovat „skóre opravitelnosti“ elektroniky podobné například Energetickým štítkům, které už známe dnes.

Další části připravovaného „práva na opravu“ obsahují požadavky na zlepšení dostupnosti instrukcí nutných pro opravu nebo zlepšení dostupnosti náhradních dílů. A to nejen pro autorizované servisy, ale i pro běžné zákazníky. Francie například zavádí „skóre opravitelnosti“ už od ledna 2021.

Co si myslíte o zavedení „skóre opravitelnosti“ elektroniky?

Zdroj: Evropská Unie