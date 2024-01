Skládací telefony nabídne další výrobce! Tipnete si kdo?

Skládací telefony se v roce 2023 posunuly výrazným způsobem kupředu

Nejsilnějším hráčem je prozatím Samsung, ale v roce 2024 očekáváme velký boj

Do České republiky by své skládačky mohlo přivézt Xiaomi, novinky chystá další výrobce

Budoucnost skládacích telefonů nemusí být nutně růžová, v roce 2023 se ale těmto telefonům dařilo a zdá se, že si na ně zvykají výrobci i zákazníci. Něžnější polovině populace se líbí véčkové telefony, tato konstrukce se po letech vrací v nové podobě a musím uznat, že to vypadá dobře.

Není divu, že tato oblast láká stále více výrobců. Není to jen o prestiži vyrobit krásný skládací telefon, tyto přístroje jsou zatím výrazně dražší než běžné telefony, pro výrobce jsou vítaným zdrojem příjmů. Očekávám, že v roce 2024 bude nabídka skládacích telefonů opět o něco lepší, nově po nich pokukuje další výrobce.

Tím je Meizu, u nás spíše méně známá společnost, která ale má své nabídce řadu kvalitních mobilních telefonů a určitě by mi nevadilo, kdyby se výrobce pokusil přijít s něčím novým. Na stranu druhou si nejsem jistý, jestli není na první prototypy trošku pozdě, ostatní výrobci v tomto směru investují už dlouhou dobu a na trhu mají už několikátou generaci skládacích telefonů.

Na druhou stranu ale musíme dodat, že první generace skládacích telefonů byly takové nijaké, kompromisy v konstrukci byly velké. Dnes už ale máme technologie, které umožňují vyrábět špičkové ohebné telefony, které vám vydrží dlouhou dobu.

Pokud se ale podívám na Meizu 21, pak bych si od tohoto výrobce klidně vyzkoušel i skládačku. Telefon ideální velikosti s procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ve čtyřech barevných variantách se mi líbil, to nebudu skrývat. Pokud by výrobce podobně netradičně přistoupil ke světu skládacích telefonů, zákazníkům by to určitě nevadilo. Lídrem v této oblasti, je zatím Samsung, ale OnePlus Open se zařadil na úplný vrchol a stranou nebude chtít stát ani Xiaomi…

Ovládnou skládací telefony rok 2024?

Zdroj: Gizmochina