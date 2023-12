Raketa ideální velikosti? Meizu 21 představeno!

Meizu 21 je poháněno procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Displej má optimální velikost, není zbytečně malý ani příliš velký

Nechybí 80W nabíjení a fotoaparát s rozlišením 200 megapixelů

Stále více výrobců odhaluje své vlajkové lodě pro rok 2024 a většina z nich má jeden společný jmenovatel – proces Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Výjimkou není ani Meizu 21, které bylo představeno právě v těchto dnech. Od konkurence se odlišuje velikostí displeje!

Většina topmodelů má dnes displeje s úhlopříčkou přibližně 6,7 palce, někdo má displej trochu větší, jiný naopak menší. Trochu nepořádek v tom dělají topmodely od společností Sony a Asus, ty umí nabídnout vlajkové lodě ve skutečně kompaktním těle. Šestipalcový displej mi nestačí, je pro mě malý…

Meizu 21 má displej s úhlopříčkou 6,55 palce a navíc přidává minimální rámečky, díky čemuž jsou rozměry telefonu velmi příjemné. V řeči čísel to znamená 156,7 x 75,3 x 7,9 milimetrů, hmotnost je 198 gramů. Ano, není to vyloženě malý telefon, ale těch pár ušetřených milimetrů bude znát. Baterie má kapacitu 4800 mAh, telefon nabízí 80W nabíjení. Základní varianta telefonu nabízí 8 GB operační paměti a interní úložiště s kapacitou 256 GB, připlatit si můžete za verzi s 12 GB operační paměti nebo úložiště s dvojnásobnou kapacitou. Počkat si budou zákazníci muset na Android 14, v telefonu se zatím nachází předchozí verze systému.

Na zádech najdeme hned tři fotoaparáty. Ten hlavní se snímačem od Samsungu má rozlišení celých 200 megapixelů a nechybí mu optická stabilizace obrazu, širokoúhlý nabídne 12 megapixelů, poslední fotoaparát pak rozlišení 5 megapixelů. Teleobjektiv zde nehledejte, fotografování nebude pro Meizu 21 tou hlavní prioritou. Trochu negativně zní certifikace IP54, většina topmodelů konkurence má stupeň krytí výrazně vyšší.

Meizu 21 bude v Číně soupeřit se spoustou telefonů, jedním z největších soupeřů bude nepochybně Xiaomi 14, které je poháněno stejným procesorem. Rozměrově je ještě o kousek menší, daní za to je lehce menší displej s úhlopříčkou 6,36 palce. Meizu 21 jde do prodeje ve čtyřech barevných variantách, díváme se na pěkný povedený telefon, který ale v České republice téměř jistě nepotkáme. A je to trochu škoda… Meizu 21 není nekompromisní stroj, ale jeho design a rozměry by mohly zaujmout.

Zdroj: Meizu