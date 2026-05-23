Bude rok 2027 patřit širokým ohebným telefonům? V přípravě je další se špičkovými parametry

Vašek Švec Publikováno: 23.5.2026 14:00

Zdá se, že Huawei se svým, na první pohled trochu zvláštním, ohebným modelem Pura X trefil hřebíček na hlavičku. Dle četných zpráv má podobný formát obrazovek použít u svého prvního ohebného modelu i samotný Apple. Asi jen málokoho pak překvapí, že na podobném řešení začal pracovat také Samsung a další výrobci chytrých telefonů. Ať už je to pro zajímavé možnosti využití podobné konstrukce nebo prostě jen proto, že Apple udává trendy, zdá se, že konec letošního roku a začátek roku 2027 bude patřit širokým ohebným telefonům.

Širokým ohebným telefonům věří čím dál více výrobců

Z důvěryhodných zdrojů se internetem šíří informace o ohebných telefonech se širokým displejem, které by měly dorazit ještě letos. Konkrétně se mohou těšit fanoušci Applu, Samsungu a Oppo. Vedle toho však na podobně řešených smartphonech pracují i další výrobci. Dle důvěryhodného a mnohokrát ověřeného leakera Digital Chat Station bychom se měli dočkat další novinky s 5,5″ vnějším a 7,6″ vnitřním, ohebným displejem. O výkon novinky by se pak měl starat čipset z řady Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 – konkrétně tedy přímo 8 Elite Gen 6 nebo 8 Elite Gen 6 Pro. Novinka by pak měla dorazit někdy v prvním čtvrtletí následujícího roku. Co ovšem leaker dosud neprozradil je, který další výrobce se hodlá širokým ohebným telefonům začít věnovat. Nejčastěji skloňované jsou v tomto případě značky Honor a Vivo. Ať už to ale bude kdokoli, jedno je již teď prakticky jasné – můžeme se těšit na další oživení trhu s ohebnými smartphony.

Zdroj: AH