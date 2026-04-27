Tohle bude bomba! Samsung ukáže kromě tradičního Foldu a Flipu úplně novou skládačku

Jakub Kárník Publikováno: 27.4.2026 20:00

Letní představovací maraton Samsungu se pomalu rýsuje a podle posledních úniků si Korejci připravili rovnou tři skládací modely. Vedle očekávaných Galaxy Z Fold8 a Z Flip8 dorazí i zcela nový kousek označovaný jako Z Fold8 Wide. Na síti X se nyní objevily fotografie atrap všech tří telefonů a názorně ukazují, čím se od sebe liší. Z Fold8 a Z Flip8: déjà vu v plné parádě Z Fold8 Wide konečně přináší něco nového Z Fold8 a Z Flip8: déjà vu v plné parádě Začněme tím méně zajímavým. Atrapy Galaxy Z Fold8 a Z Flip8 v podstatě potvrzují to, co napovídaly už dřívější CAD rendery – Samsung u obou modelů nehodlá nic dramaticky měnit. Klasický Fold8 vypadá prakticky k nerozeznání od svého předchůdce, jen má být údajně o kousek silnější a může nabídnout menší průstřel pro přední kameru ve vnějším displeji. Na stejnou notu hraje i Z Flip8, u kterého rovněž nemá smysl čekat designovou revoluci. Pokud jste tedy doufali, že po letech postupných drobných úprav přijde větší skok, zatím to vypadá na další generaci stylu „kdo nic nemění, nic nezkazí". Samsung evidentně sází na to, že hlavní zájem letos přitáhne třetí kus skládačky. Z Fold8 Wide konečně přináší něco nového A teď k tomu zajímavému. Galaxy Z Fold8 Wide je první výraznější změna formátu, kterou Samsung u skládaček v této řadě zkusí po letech. Podle uniklých rozměrů má v rozloženém stavu měřit 123,9 × 164,4 × 4,3 milimetru, ve složeném pak 123,9 × 82,2 × 9,8 milimetru. Telefon je tedy proti standardnímu Foldu znatelně širší a zároveň o poznání kratší – ve složené podobě se rozměry až překvapivě blíží Flipu 8. Klíčový je poměr stran obou displejů. Vnitřní panel má pracovat s formátem 4:3, vnější pak nabídne 4,7:3. Komu to něco připomíná, nemýlí se – tímto směrem před lety vyrazil Google s původním Pixel Foldem, který byl právě pro svůj knižní rozměr buď milovaný, nebo odsuzovaný. Američané formát nakonec opustili, Samsung ho teď resuscituje a podle všeho s tím má i jasnou motivaci: předběhnout chystaný skládací iPhone, který by měl podle dostupných informací sázet na podobnou filozofii. Představení celé trojice se podle aktuálních spekulací chystá na 22. července 2026. Pokud se naplní, Samsung tak letos nebude mít na svém Unpacked dvě skládačky, ale rovnou tři – a otázkou bude, jak vedle propracovaného, ale už trochu nudného Foldu8 obstojí mnohem progresivnější Wide. Zdroj: GSMArena O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi