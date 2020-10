Shazam zavádí novinku, se kterou najdete název písničky ještě rychleji

Může být hledání názvu skladeb hrajících ve vašem okolí ještě rychlejší? Ano, evidentně se stále dá co vylepšovat. Částečně za to může konkurenční boj mezi populární aplikací Shazam a základní vyhledávací aplikací od Googlu. Oba tyto nástroje nabízejí stejnou funkci a pochopitelně se snaží předhánět hlavně v tom, který to bude dělat rychleji. Někdy jde totiž o sekundy. Aktuálně se s novinkou vytasil Shazam, který teď umožňuje analyzování skladeb ihned po spuštění aplikace.

Doposud bylo běžnou praxí, že musí naběhnout hlavní stránka aplikace a uživatel pro zahájení rozpoznávání klikne na tlačítko. Vývojáři se rozhodli tento mezikrok eliminovat. Respektive nabídli uživatelům, zde ho chtějí přeskočit.

Shazam: Discover songs & lyrics in seconds Apple, Inc.

Analyzování skladeb po spuštění jde nyní v aplikaci Shazam zapnout v nastavení. Nástroj následně skutečně začíná poslouchat okamžitě po naběhnutí hlavní obrazovky. V situaci, kdy potřebujete rychle poznat hrající skladbu, tak nyní můžete analýzu spouštět jedním kliknutím na ikonu aplikace.

Jak často používáte Shazam?

Zdroj: Obchod Play Shazam