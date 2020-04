Nudíte se doma? Zde je seznam 3 skvělých Netflix seriálů #4

Včerejším dnem vláda rozhodla o celostátní karanténě a lidé by neměli vycházet ven ze svých domovů, pokud k tomu nemají řádný důvod. Tím může být práce, nákup potravin, pohonných hmot, krmiva pro zvířata či návštěva rodiny/osoby blízké. Pokud chceme zůstat v co největším bezpečí, nezbývá nám nic jiného, než vycházet mezi lidi co nejméně. Trávíme tedy čas doma, s rodinou a samozřejmě také s našimi placatými kamarády v podobě telefonů, tabletů či počítačů. Na nich si můžeme krátit dlouhé chvíle hraním her, vzděláváním, čtením či sledováním seriálů a filmů. A právě proto jsme pro vás připravili seznam 3 kvalitních seriálů z Netflix produkce, které stojí za shlédnutí.

Orange Is the New Black

Tento seriál je natočen dle knižní předlohy autorky Piper Kermanové, která popisuje zážitky z ženského vězení. Seriál měl premiéru již v roce 2013 a nyní má 6 sérií po 13 epizodách, takže rozhodně bude se na co koukat. Hlavní hrdinka je zde usvědčena z pašování drog své bývalé přítelkyně a je odsouzena. Ve vězení stráví rok a půl a až zde zjišťuje, jak to chodí ve vězení a že se od toho mužského dosti liší.

Orange Is The New Black – Season 1 – Official Trailer [HD]

BoJack Horseman

Tento seriál připomíná svým zpracováním sitcomy z 80. a 90. let, ovšem vše podává trochu jinak. BoJack Horseman je člověk s koňskou hlavou, který si rád stěžuje na všechno, co ho zrovna napadne. Žije v Hollywoodu, přičemž okolo něj žijí další lidé se zvířecími hlavami. Seriálu musíte přijít na chuť a hlavně vám musí sednout. Je provázán nejrůznějšími hláškami, ovšem umí být i dramatický a poměrně často zde dochází k absurdním situacím.

BoJack Horseman | Official Trailer [HD] | Netflix

GLOW

Tento seriál je dle mého názoru trochu podceňovaný a musím se přiznat, že i já se trochu nutil, abych se na něj vůbec podíval. Ženský wrestling opravdu nezní jako záživné téma, ovšem opak je pravdou. G.L.O.W je zkratka Gorgeous Ladies Of Wrestling, tedy v překladu krásné ženy wrestlingu. Vypraví o příběhu Ruth, která je herečkou a smůla se jí lepí na paty všude, kam přijde. Stane se však hlavním záporákem v seriálu o ženském wrestlingu a vypráví se zde nejen příběh samotné Ruth, ale také ostatních postav. Nalezneme zde vtipné, ale také dramatické scény.

GLOW Official Trailer (2017) Alison Brie Netflix New TV Series HD

