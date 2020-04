Nudíte se doma? Zde je seznam 5 skvělých Netflix seriálů #3

Vláda rozhodla o celostátní karanténě a lidé by neměli vycházet ven ze svých domovů, pokud k tomu nemají řádný důvod. Tím může být práce, nákup potravin, pohonných hmot, krmiva pro zvířata či návštěva rodiny/osoby blízké. Pokud chceme zůstat v co největším bezpečí, nezbývá nám nic jiného, než vycházet mezi lidi co nejméně. Trávíme tedy čas doma, s rodinou a samozřejmě také s našimi placatými kamarády v podobě telefonů, tabletů či počítačů. Na nich si můžeme krátit dlouhé chvíle hraním her, vzděláváním, čtením či sledováním seriálů a filmů. A právě proto jsme pro vás připravili 5 kvalitních seriálů z Netflix produkce, které stojí za shlédnutí.

5 skvělých Netflix seriálů

Mesiáš

Pokud máte rádi kontroverzní seriály, bude pro vás Mesiáš tím pravým ořechovým. Hlavní roli zde hraje Al-Masih (v češtině mesiáš). V judaismu tento pojem znamená osobu, která je zasvěcena svatým olejem k úkolům stanoveným Bohem. Sledujeme zde příběhy hned čtyř lidí, které se začnou vzájemně zajímavě proplétat. Mesiáš se totiž zjevil jako blesk z čistého nebe a začal vyvolávat politické nepokoje, což se nelíbí CIA. Více vám prozrazovat nebudeme, snad jen škoda, že bylo zrušeno natáčení druhé série, jelikož by si ji seriál jistě zasloužil. MESSIAH Trailer (2020) Netflix

Půjčovna masa

Milujete cyberpunkové světy? Pak byste neměli minout Půjčovnu masa. Příběh se odehrává ve 24. století, kdy je lidská mysl zdigitalizována a duše se dá jednoduše přenést do jiného těla. Takeshi Kovacs je bývalým elitním vojákem, který je znám pod přezdívkou Envoy. Za své zločiny, které spáchal v minulosti si odpykal 250 let za mřížemi. Tedy, ne tak, jak se to dělá dnes, ale jeho vědomí bylo uvězněno. Nyní se probouzí v jiném těle a objevuje se ve světě, který nikdy nechtěl vidět a snažil se mu se dalšími lidmi zabránit. Vyšetřuje zde velmi zajímavou a propletenou vraždu, která by mu měla nabídnout novou šanci. Povede se mu to?

ALTERED CARBON Official Trailer (2018) Netflix

Papírový dům

Bankovní loupeže, spousta akce ale také geniální tahy těch nejlepších zločinců světa. Přesně to naleznete v seriálu Papírový dům. Záhadný muž El Profesor totiž naplánoval největší loupež v historii celého Španělska. A jak to dokázal? Vybral si osm lidí, přičemž každý z nich má speciální schopnost, která je pro tým nepostradatelná. A cíl? 2,4 miliardy EUR. Geniální herecké výkony, skvělá zápletka ale také skvěle napsaný scénář vás donutí koukat se znovu a znovu. Pokud se do seriálu zadíváte, klidně na něj budete civět celý den.

La Casa De Papel (Money Heist) – Season 1 Trailer

TY

TY je jistě originálním konceptem, kdy je zde kladen veliký důraz na příběh a hlavní postavy. Joe a Beck se seznámí, navzájem mezi nimi pracuje jistá chemie a nějakou dobu spolu randí. Ovšem Joe se do ni zakouká trochu jiným způsobem a začíná Beck sledovat. Tím začíná velice napínavý příběh, kdy se Joe prezentuje jako hodný muž, který se snaží najít tu pravou lásku. Později však zjistíme, že je vše trochu jinak. Pokud čekáte akci, musíme vás zklamat. Téměř veškerý děj se zde odehrává v rozhovorech a monolozích.

YOU Trailer (2018) Netflix

Lucifer

Co udělá pán všech pekel, když se začne nudit? Přestěhuje se do Los Angels, otevře si noční klub a seznámí se s detektivem z oddělení vražd. Později se seznámí se svou budoucí kolegyní – Chloe Dance a vytvoří skvělou detektivní dvojku. Lucifer je skvělou záležitostí, která míchá fantasy, thriller ale také komedii, jelikož ne jedna hláška vás zaručeně dostane do kolen. Seriál má navíc v dnešní době již 4 série a celkem můžete shlédnout 67 dílů, což je pořádná porce zábavy.

Official Trailer | Season 1 | LUCIFER

Pokud jste si nevybrali z výše uvedeného seznamu, můžete si přečíst náš první či druhý díl našeho seriálu. Že jste už vše viděli? Tak si počkejte do příštího týdne, kdy pro vás budeme mít připravený další díl těch nejlepších seriálů na Netflixu.

Jaké jsou vaše oblíbené Netflix seriály?

