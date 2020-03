Nudíte se doma? Zde je seznam 5 skvělých Netflix seriálů #2

Vláda rozhodla o celostátní karanténě a lidé by neměli vycházet ven ze svých domovů, pokud k tomu nemají řádný důvod. Tím může být práce, nákup potravin, pohonných hmot, krmiva pro zvířata či návštěva rodiny/osoby blízké. Pokud chceme zůstat v co největším bezpečí, nezbývá nám nic jiného, než vycházet mezi lidi co nejméně. Trávíme tedy čas doma, s rodinou a samozřejmě také s našimi placatými kamarády v podobě telefonů, tabletů či počítačů. Na nich si můžeme krátit dlouhé chvíle hraním her, vzděláváním, čtením či sledováním seriálů a filmů. A právě proto jsme pro vás připravili 5 kvalitních seriálů z Netflix produkce, které stojí za shlédnutí.

5 skvělých Netflix seriálů

Gangy z Birminghamu

Začněme pěkně zostra. Tato sága, která má k dnešnímu dni 5 sérii po 6ti epizodách vás vtáhne do Birminghamu. Celý příběh se odehrává ve 20. letech minulého století a staví na skutečné události, kdy rodina Shelbyových založí obávaný gang s názvem Peaky Blinders. Seriál začíná v chudých čtvrtích, přičemž dojde na klasické gangsterské praktiky jako krvavé a kruté vraždy, vybírání výpalného, loupeže a mnoho dalších nelegálních a nemorálních záležitostí. Seriál je hvězdně obsazen. V čele stojí hvězdy jako Cillian Murphy, který zářil ve filmech jako Počátek, Temný rytíř či Vyměřený čas. Celá sága má skvěle napsaný scénář, který je doplněn o hutnou atmosféru. Povinnost pro každého fanouška historie, nebo třeba série Mafia.

Dark

Abych byl upřímný, nejsem fanouškem německých filmů a seriálů. K tomuto seriálu jsem se odhodlal až po několika kladných ohlasech od přátel a udělal jsem sakra dobře. Seriál sice svůj původ nezapře, ale to mi nevadí. Dark je skvělým mysteriózním seriálem, který slupnete na jeden zátah, ani nebude vědět jak. Vše se zde odehrává v malém městečku Windem, kde se neodehrává nic zásadního. Tedy až do doby, kdy v něm zmizí malý chlapec. Vše však začíná ve chvíli, kdy si jeden z hlavních protagonistů všimne souvislostí s podobným zmizením chlapce před 30ti lety. Jo a pokud nemáte skvělou paměť, vezměte si ke sledování poznámkový blok. Seriál je totiž poměrně těžký na pochopení a dochází zde k různým časovým odchylkám.

Mindhunter: Lovci myšlenek

Tento skvělý seriál nás zavede do roku 1979. Agenti FBI Holden Ford a Billy Tench vyslýchají ty nejbrutálnější sériové vrahy a snaží se dostat do jejich hlav. Proč? Mají za úkol dopadat násilníky, kteří běhají po svobodě a právě ti uvěznění jim v tom mají pomoci. Seriál navíc využívá skutečné postavy a staví na reálných faktech. Ty jsou však podávány skvěle a rozhodně vás nebudou nudit. Pokud jste milovníci thrillerů a krimi seriálů, neexistuje pro vás mnoho lepších voleb.

Ozark

Hlavní hrdina seriálu Ozark, Martin Byrde se živí jako finanční poradce. Žije poklidným životem se svou rodinou v Chicagu, tedy až do doby, než se pustí se svým kolegou do obchodu s drogami. Ve drogových kartelech však nejsou lidé, kteří by vám odpustili. Začínají výhružky rodině a Martin se rozhodne, že vezme rezort v oblasti Ozark Plateu. Jedná se o zalesněnou tabulovitou plošinu o rozloze asi 100 000 kilometrů čtverečních. Jenomže ani zde není Martin a jeho rodina v bezpečí. Skvělá záležitost pro fandy napětí i momentu překvapení.

The End of the F***ing World

V tomto seriálu se setkáváme s Jamesem a Alyssou. Oběma je sedmnáct let a mají společného mnohem více, než se na první pohled zdá. James si o sobě myslí, že je psychopat a že potřebuje zabíjet lidi. Alyssa je sprostá a ráda porušuje pravidla. Ani doma to nemají ideální. Jednoho dne se ve škole seznámí a později spolu začnou chodit. Tím začne poutavý příběh plný dobrodružství i nečekaných zvratů. Pokud si říkáte, že jste vyrostli z dívaní se na teen movies, jedná se o stejnou záležitost, jako v případě Sexuální výchovy. Tento seriál je jak pro mladé, tak i pro dospělé.

Jaké jsou vaše oblíbené Netflix seriály?

