Legendární děda si dal kolo kvůli Pokémonům další mobily. Kolik jich má?

I když vás virtuální mobilních chytačka a soubojovka Pokémon GO třeba minula, tohoto pána jste už pravděpodobně někde viděli. O tomto seniorovi z Taiwanu bylo poprvé slyšet na podzim roku 2018, když po městě nejprve chodil a pak i jezdil na kole se speciálním držákem s jedenácti telefony se spuštěnou aplikací. Samozřejmě proto, aby mohl několikanásobně rychleji a také pravděpodobněji chytat Pokémony a případně sbírat i další body. Ať už je to sebevíc proti pravidlům této hry, stal se obratem extrémně populárním, když jeho fotka se zmíněným bicyklem obletěla svět. Jak se zdá, Chen San-yuan si důchod užívá podobným způsobem dál. A ještě přitvrdil. Teď má kvůli hraní Pokémon GO na kole 64 mobilů.

Z jedenácti telefonů na téměř šestinásobek nepřešel jen tak. Nedlouho poté, co se stal světoznámým, svou výbavu zdvojnásobil. V průběhu několika předchozích měsíců postupně přecházel na 30 a 45 telefonů. V tento okamžik má tento Pokémon GO maniak na kole zatím zmíněných 64 mobilů a uvidíme, jestli bude výbavu dále rozšiřovat. Nevíme, jak se k jeho praktikám staví vývojáři z Nianticu. Počínání seniora ale asi považují za hezkou reklamu, když ho ještě nezablokovali. Chen San-yuan byl navíc tehdy v roce 2018 osloven firmou ASUS, aby se stal ambassadorem telefonů Zenfone.

Myslíte, že pár ještě nějaké mobily přidá?

Zdroj: acommunity