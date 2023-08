Když jsem loni testoval Sencor Scooter Two Long Range 2021 (nebo chcete-li Sencor Scooter S60), byl jsem mile překvapen tím, jak dobrým kusem přibližovadla tato elektrická koloběžka je. Předem říkám, že nejsem odborníkem na elektrokoloběžky a používám je víceméně jen pro menší vzdálenosti – tu a tam nákup od 2 km vzdáleného obchodu, občas nějaké kafe nebo doručení menší zásilky do Z-BOXU. Tento text tedy nebude pohledem experta, ale spíše běžného uživatele.

Obsah balení Sencor Scooter S70

Balení Sencor Scooter S70 se nijak neliší od balení jiných koloběžek nebo loňského modelu. Nalezneme zde vše potřebné, tedy manuál (v češtině), nabíjecí adaptér s kabelem, šrouby na uchycení řídítek a inbusový klíč.



Technické parametry, displej a jízdní režimy

Pojďme si nejprve říct, co je zde oproti předchozí generaci navíc. Cenový rozdíl činí asi 2 tisíce. Pokud si je připlatíte, získáte navíc (na papíře) o 5 km delší dojezd, drobné designové změny (kupříkladu jedna z odrazek se nově nachází u kola), ale hlavně odpružení předního i zadního kola. Koloběžka je asi o kilogram těžší a celkově disponuje o něco většími rozměry, v praxi to ale nepoznáte.

Sencor Scooter S70 parametry

Parametr Hodnota Pohon Elektrický Výkon 400 W Maximální rychlost 25 km/h Maximální stoupání 15 % Maximální dojezd 50 km Kapacita baterie 15 Ah Nosnost 120 kg Materiál rámu Hliník Odpružení Obě kola Aplikace Sencor Scooter Režim Walk až 5 km/h Režim Eco až 10 km/h Režim Drive až 20 km/h Režim Sport až 25 km/h

Displej je pak stejný. Jde o jednoduchý, ale maximálně přehledný barevný panel s jediným tlačítkem, kterým měníte jízdní režimy. Stav baterie zobrazuje jen ikonka, ocenil bych možnost zobrazení reálného dojezdu, ale to nenabízí snad žádná koloběžka v podobné ceně. Samozřejmě zde vidíte také aktuální rychlost a můžete zapínat LED světlo.

Jízdní režimy rovněž zůstávají stejné. Můžeme si vybrat ze základního režimu Walk s maximální rychlostí 6 km/h. Ten využijete v situacích, kdy vedle někoho jdete, ale nechcete mu ujet. Režim Eco s maximální rychlostí 10 km/h je asi nejvhodnější volbou pro úplné začátečníky. Pokud jste na koloběžce naposledy stáli v dětství (nebo dokonce nikdy), doporučuji začít s tímto režimem, alespoň prvních pár kilometrů. Pochopíte, jak se koloběžka chová a poté můžete přejít na režim Drive, který rychlost odemyká na 20 km/h. Poslední režim Sport pak nabízí 25 km/h, což je také maximální rychlost koloběžky Sencor Scooter S70.



Jak jezdí Sencor Scooter S70?

Abych se sám přesvědčil o tom, že Sencor Scooter S70 není jen přeznačenou S60 a zejména odpružení má nějaký reálný efekt, oprášil jsem právě starší model a nejprve se projel na něm. Po testování Xiaomi Electric Scooter 4 Pro jsem byl sám překvapený, jak moc znatelný rozdíl je v perforovaných pneumatikách (řešení od Sencoru) a těch standardních (řešení od Xiaomi). Zhoršený komfort je opravdu znatelný, ale tyto typy pneumatik mají samozřejmě jednu hlavní výhodu – nemůžete ji píchnout. Otázkou tedy zůstává, zda preferujete jízdní vlastnosti a pohodlí a jste ochotni riskovat, že někde zůstanete viset.

To jsem ale odbočil. Po nasednutí na novou koloběžku jsem měl po ujetí prvních pár metrů podezření, že jsem si vzal starý model. Zastavil jsem, zkontroloval a..byl to ten nový. Vzal jsem tedy novinku na rozbitou cestu (kterou jsem předtím jel i se Scooter Two Long Range 2021) a cítil jsem jemný rozdíl. Koloběžka byla trošičku stabilnější, ale že bych zde pociťoval nějaký zásadní přínos odpružení se říct nedá.

Neberte mě špatně, Scooter S70 pořád jezdí velmi obstojně, jen jsem si zkrátka představoval větší rozdíl. Kdybych ho měl vyjádřit v procentech, nový model je asi o 5-10 % komfortnější než ten starý. A to je za mě málo.

Brzdy si novinka rovněž vypůjčila od svého staršího bratra, fungují tedy totožně. V minulé recenzi jsem chválil příjemnou tuhost a fakt, že jsem v ní získal tak nějak lepší cit, než třeba u koloběžek Xiaomi. To je ale čistě můj osobní pohled.

Pochválit musím také výkon, který sice činí totožných 400 W, ale to je více než dostatečná hodnota pro většinu potenciálních zákazníků. Sencor Scooter S70 je městská koloběžka, nebudete s ní závodit. A na tyto účely má nadprůměrný výkon, pokud se chcete svést rychleji, není problém. Stačí přepnout do režimu Sport a oněch 25 km/h v zádech pocítíte, jakkoliv může tato hodnota na papíře znít směšně. Koloběžka se na ně navíc dostane během několika málo vteřin. Poradí si také s kopci do 15% stoupání, při nějakých prudších kopcích budete muset koloběžce pomoct, ale to není něco, čím by se koloběžka odlišovala od konkurence.



Dojezd

Sencor Scooter S70 slibuje oproti Scooter Two Long Range 2021 také delší dojezd, konkrétně o 5 kilometrů. Jaká je praxe? Zatímco na předchozím modelu jsem dojel 41 km s průměrnou rychlostí 18,1 km/h, na stejné trase jsem letos dojel 43 km. Nutno říct, že takto vysoký údaj svítí na displeji hlavně proto, že je trasa mírně z kopce. Zároveň v loňské recenzi vidím, že jsem vážil 78 kg, teď mám 84 kg, což může mít na dojezd, stejně jako řada dalších parametrů (počasí, povrch..) velký vliv. Každopádně mám z více jak měsíčního testování jasný závěr – je fajn, že má koloběžka delší dojezd, ale rozhodně to není hlavní prodejní argument. Baterie o kapacitě 15 Ah se pak nabíjí asi 9 hodin. Ideálně ji tedy nechte nabíjet přes noc, jezdíte-li každý den.



Mobilní aplikace

I přes výtky snad ve všech recenzích se Sencor bohužel nezaměřil na svou aplikaci SENCOR SCOOTER. Neberte mě špatně, naleznete zde vše podstatné, koloběžku můžete zamknout, omezit její rychlost, zobrazit různé statistiky, v tom problém není. Problém je v designu, který je ošklivý, budu-li hodně shovívavý.

SENCOR SCOOTER LebiTEC

Přitom by stačilo nahodit moderní prostředí a v recenzích nemusí svítit červené mínusy. Doopravdy je mi záhadou, proč nechce firma investovat do rekonstrukce, která by rozhodně prospěla.



Cena a dostupnost

Sencor Scooter S70 je k dispozici na většině českých e-shopů a to za cenu 12 990 Kč.



Závěrečné zhodnocení

Elektrická koloběžka Sencor Scooter S70 je drobným faceliftem předchozího modelu. Nově nabízí odpružení kol, má trochu jiný vzhled a o pár jednotek kilometrů delší dojezd. Jízdní komfort je kvůli perforovaným pneumatikám horší než u těch klasických, ale zase získáváte výhodu a v podstatě nemůžete píchnout. Pochválit musím sice stejný, ale stále nadprůměrný výkon, přehledný displej, kvalitní konstrukci a samozřejmě dojezd. Záleží tedy na vašich preferencích. Pokud seženete za opravdu dobrou cenu loňský Scooter Two Long Range 2021, běžte klidně do něj, zase o tolik nepřijdete. Ten letošní bych zvolil asi jen v případě, že by rozdíl činil tisícovku, možná dvě.

Klady + delší dojezd

+ kvalitní konstrukce

+ přehledný barevný displej

+ bohatá nabídka jízdních režimů

+ trochu lepší komfort díky odpružení

+ dostatečný výkon

Zápory – tvrdší jízda

– příšerný design aplikace

Hodnocení redakce: 85 / 100 %

Co vás na koloběžce Sencor Scooter S70 nejvíce zaujalo?

Za zapůjčení elektrokoloběžky děkujeme společnosti Sencor.