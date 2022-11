Energie chytře: 4 smart věci z LIDLu, s nimiž můžete ušetřit

Vítejte u dalšího speciálního článku, který spadá do nově nastartované série “energie chytře”. Po obecných tipech na typy smart zařízení, se kterými je možné ušetřit nebo alespoň lépe odhalit nějakou tu korunu vynaloženou na účet za elektřinu, se tentokrát se zaměříme na konkrétní produkty. A to z e-shopu řetězce LIDL, který v oblasti smart home již několikrát dokázal (mimo jiné i v našich recenzích), že má rozhodně co nabídnout…

Základ: Zigbee 3.0 brána Silvercrest

Téměř všechny smart home produkty v nabídce LIDLu pracují s komunikačním protokolem Zigbee 3.0, který pro propojení ovládacího zařízení (v tomto případě zejména mobilu) a chytrých prvků vyžaduje takzvanou bránu. U té by tedy měl váš zájem o budování chytré domácnosti z LIDL produktů začít. V tomto případě jde o nový model SGWZ 1 A2.

Velkou výhodou je, že Zigbee 3.0 brána Silvercrest není nijak omezena jen na sesterská zařízení, takže k ní připojíte třeba i chytré prvky značek jako Tesla, Philips Hue nebo třeba Osram. A platí to i opačně. Takže si případně můžete vybrat i jinou univerzální bránu jiného výrobce a LIDL produkty by neměly mít problém se s ní spojit. Řetěze je navíc oficiálně členem nově vzniklé aliance pro rozšiřování univerzálního protokolu Matter (náhradníka právě za Zigbee), takže se můžeme těšit na širší a širší podporu.

Cena: 649 Kč

1) LED žárovky

Osvětlení se na spotřebě elektřiny v domácnosti podílí jen asi z pěti procent, ale i tak je dobré se mu věnovat. A vlastně jde asi o plně nejjednodušší oblast, kde se dá začít. LIDL má v nabídce hned několik druhů LED žárovek se Zigbee, takže určitě neváhejte prozkoumat i další možnosti. Například celou sadu i s dříve zmíněnou bránou.

Lidl prodává malou chytrou Wi-Fi myčku na nádobí. Co umí? čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Možná úspora s chytrými žárovkami je jasná – svítit efektivně ve správnou dobu a na správném místě. Pořídit se dají modely s bílým světlem, RGB škálou a také vláknem.

Cena: 249 Kč

2) Dveřní a okenní senzor

Co má takový senzor společného s šetřením energií? Kromě toho, že umí upozornit například na vnik nezvaného hosta, tak může posloužit i jako signalizace pro případy, kdy si nejste jistí, jestli jste náhodou nenechali otevřené jedno z oken nebo třeba balkonové dveře.

Cena: 349 Kč

Ukázky z ovládací aplikace LIDL Home