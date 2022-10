Aplikace LIDL Home: Jak funguje a co všechno umí?

Pokud se rozhodnete pořídit některé z chytrých zařízení z nabídky řetězce LIDL, po jejich montáži či umístění pravděpodobně povedou vaše další kroky do mobilní aplikace LIDL Home. Tento softwarový pomocník je nejen oporou pro smart prvky s komunikačním standardem Zigbee 3.0 (nebo už mu máme říkat Matter?), ale třeba i robotické vysavače značky Silvercrest s Wi-Fi připojením. Každopádně jde pro tato zařízení o oficiálního prostředníka, skrze kterého se provádí velká spousta nastavení. Někdy nevyhnutelných, jindy dodatečných. Pojďme se podívat…

Lidl Home Lidl

Jak bylo řečeno, aplikace LIDL Home nespolupracuje pouze se zařízeními se Zigbee, ale třeba i s přístroji, které pro komunikaci využívají pouze Wi-Fi. Pro obě skupiny je připravena široká paleta možností. V prvé řadě je potřeba mít vytvořený účet a do aplikace se přihlásit. V rámci osobního účtu je možné spravovat různé domácnosti i místnosti a případně je sdílet s dalšími lidmi. Skrze aplikaci je samozřejmě možné ovládat domácnost i vzdáleně. Stačí jakékoli připojení k internetu.

Důležitou informací je, že ačkoli aplikace nese jméno LIDL, jde vlastně o velmi široce zaměřený nástroj, který je schopný pojmout zařízení různých značek. A těm v rámci ovládání a nastavení velmi často nabízí jejich vlastní prostředí, které by se dalo najít i v jejich vlastní aplikaci. Do LIDL Home můžete plnohodnotně napárovat například termostatické hlavice Tesla, chytré zásuvky Blitzwolf nebo i úplně bezejmenný Zigbee LED pásek z Číny. Zjednodušeně řečeno se v aplikaci po stránce kompatibility ukrývá mnohem více, než se na první pohled zdá.

Omezeno to pochopitelně může být tím, že je zařízení nějak softwarově “uzamčeno” výrobcem pro použití s konkrétní aplikací nebo bránou konkrétní značky. To je například případ zařízení značky Aqara. S dalším rozvojem zmíněného standardu Matter už by ale měla tato proprietární omezení mizet.

Základní karta aplikace LIDL Home nese název Můj domov a obsahuje veškerá zařízení, která jsou připojená k dané domácnosti. Mezi těmi se dá přepínat. Zobrazení zařízení může být filtrováno také podle místností. Na této kartě má každý přístroj svůj panel a možnosti zejména manuálního nastavení, případně drobných automatizací jako je časový plán nebo základní odpočet. Určitě je dobré si na těchto panelech nejprve “osahat”, co daná zařízení umožňují.

Když se s připojenými hlavicemi, světly nebo třeba vysavači seznámíte, můžete se podívat na kartu Automatizace, se kterou už se dostanete na novou úroveň ovládání vaší chytré domácnosti. Je zde k dispozici nastavení dvou základních typů úkonů – reakce na klepnutí (tzn. vytvoření tlačítka, po jehož stisknutí se bude provádět nějaká akce) a skutečná automatizace (tzn. zařízení sama reagují na chování jiných zařízení nebo změny prostředí včetně počasí nebo lokace uživatele). Možnosti jsou široké a nemá smysl je sem vypisovat všechny. Na některé mrkněte do galerie.

Poslední kartou je Můj účet, na které najdete například správu místností, sdílení přístupu s dalšími lidmi, nastavení oznámení či různé návody. Součástí je také Středisko zpráv, které obsahuje veškeré požadované reporty od aplikace a zařízení, takže máte přehled, jak dobře vaše chytrá domácnost “šlape”.

Aplikace LIDL Home (ke stažení také v AppStore) je překvapivě komplexní nástroj, který evidentně leží na širokých základech prostředí vytvořených pro přístroje různých výrobců a značek. Pokud tedy uvažujete o pořízení nějakých smart home prvků z LIDLu (nebo už nějaké máte), dost možná nebudete muset u některých dalších “cizích” se Zigbee či Wi-Fi konektivitou řešit instalaci další brány a aplikace. Ale to už je na vlastní vyzkoušení…

Jaké máte zkušenosti s LIDL Home?