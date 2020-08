S Xiaomi Mi 10 Ultra přišla i živá tapeta se Saturnem. Takto ji nainstalujete

Představení nového vlajkového telefonu Mi 10 Ultra od Xiaomi vzbudilo zcela pochopitelně velký rozruch. Jde v několika ohledech o nejvybavenější mobil světa. Dojem ale zatím kazí nepotvrzená informace, že se tento přístroj neukáže na celosvětovém trhu. Pro všechny zklamané zájemce i ostatní fanoušky je tu alespoň malá náplast, která může dojem z tohoto supertelefonu přiblížit. Společně s Xiaomi Mi 10 Ultra přišla také nová živá tapeta s planetou Saturn, která doplňuje dosavadní nabídku pohyblivých planetárních pozadí v nadstavbě MIUI 12. A je celkem jednoduché ji nainstalovat do téměř jakéhokoli Android mobilu.

Tapeta s názvem Faraway Rings (jak jistě víte, Saturn má prstence) je dostupná ve dvou různých verzích – horizontální a vertikální. Nejde přitom o varianty, které by řešily jen to, jestli se bude pozadí pohybovat při rolování vlevo a vpravo mezi obrazovkami ploch. Nastavení vertikální tapety natočí prstence do pozice z vrchu dolů, aby zabíraly větší část displeje a byly vidět z větší vzdálenosti. Horizontální nastavení pohled na planetu a její okolí přiblíží a prstence jsou ve větším detailu roztažené. Obě varianty vypadají úžasně.

Instalace: Tapeta Super Saturn z Xiaomi Mi 10 Ultra

Je potřeba mít telefon s Androidem minimálně ve verzi 8.0 Běžte na úložiště s balíky tapet Stáhněte si požadované .apk soubory k tapetám (najdete zde nejen Saturn) Nainstalujte .apk soubory tapetám Tapety by měly být nyní v systému v nabídce, tak je stačí vybrat Pokud je v nabídce nevidíte, zkuste to přes aplikaci Tapety od Googlu

Povedlo se? Kterou variantu jste vybrali?

Zdroj: XDA