Společnosti Samsung se již několik let daří dokazovat, že ohebné mobilní telefony nemají jako tahák pouze flexibilní obrazovku, ale mohou nabídnout i špičkový výkon. Jednu dobu bylo dokonce paradoxem, že se zatímco modely Galaxy S měly v Evropě obecně slabší čipsety Exynos, skládačky Galaxy Z zde obsahovaly procesory Snapdragon. I přesto ale existují oblasti, ve kterých tyto mobily nenabízí ty nejnovější funkce, i když by asi mohly. Řeč je například o prostředí DeX, které doposud není dostupné ve “véčkách” Galaxy Z Flip. Změnit by to mohl letošní model.

Objevily se zvěsti, že podporu pro tento virtuální operační systém dostane nadcházející Galaxy Z Flip5, jenž by se měl po boku druhé skládačky Galaxy Z Fold5 oficiálně ukázat někdy v půlce letních prázdnin. Letošní Flip by se tak mohl stát vůbec nejmenším telefonem, který DeX umí spustit. Spekuluje se také o tom, že by skrze softwarovou aktualizaci mohl tento systém dorazit i do starších Flipů.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Jaké máte zkušenosti s prostředím DeX?

Zdroj: sammobile