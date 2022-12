Samsung chce načítat více otisků kdekoli na displeji

V lednu letošního roku jsme vás informovali o tom, že si čínské Xiaomi patentovalo nápad, který počítá s tím, že by mohla existovat čtečka otisků se snímáním po celé ploše displeje. Stejné řešení prý hodlá v telefonech využít i Samsung, ačkoli v jeho případě je řeč především o bezpečnosti a ne jen pohodlnosti. Mluví se totiž o tom, že by displej na celé ploše snímal hned několik prstů současně, čímž by se násobně posílilo zabezpečení.

Plány Samsungu aktuálně připomněl Dieter May, šéf společnost Isorg, která se věnuje mimo jiné právě i problematice čtení otisků v telefonech. Byla to ale samotné korejská firma, kdo nápad již před několika měsíci zmínil. Probíhá vývoj nové generace OLED displejů, které by měli mít možnost zmíněné odemykání zajistit.

Samsung tvrdí, že ověřování třemi prsty namísto jednoho je 2 500 000 000x bezpečnější než odemykání pomocí jednoho otisku. Korejský gigant zatím nemá pro zavedení této technologie bližší časový rámec, nicméně Dieter May tipuje rok 2025.

