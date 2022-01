Sáhni kamkoli a já se odemknu. Xiaomi má nový patent čtečky otisků

Odemykání chytrých telefonů pomocí čtečky otisků prstů je jednou z nejlepších vychytávek, se kterou kdy výrobci mobilů v posledních letech přišli. Souhlasíte? Do masové výroby se zatím dostaly dvě základní konstrukční řešení této problematiky – buď je senzor umístěn na zádech či na boku telefonu, nebo se nachází pod zobrazovací vrstvou dotykového displeje. Druhou zmíněnou čtečku můžeme ještě posuzovat podle principu snímání, ale to v tuto chvíli není až tak podstatné. Hlavní je, že doposud se vždy senzor nacházel na jednom konkrétním místě v pozadí obrazovky. Pokud ovšem dotáhne do výroby jeden svůj zajímavý patent firma Xiaomi, může to být i jinak.

Čínská společnost si zaregistrovala nápad, který počítá s tím, že by mohla existovat čtečka otisků se snímáním po celé ploše displeje. Zamýšlené technické řešení by umožnilo vytvořit jeden velký senzor z celé obrazovky, takže by bylo jedno, kde se jí uživatel prstem dotkne. To je skvělá zpráva pro ty, kteří mají tuto bezpečnostní funkci zapnutou a současně občas bojují s hledáním pozice čtečky.

Jak by to mělo přesně fungovat? Mezi zobrazovací AMOLED panel a dotykovou vrstvu hodlá Xiaomi vpravit mřížku infračervených LED (vysílačů) a senzorů (přijímačů). Jakmile se uživatel dotkne displeje prstem, software rozpozná jeho špičku a okraje, “prosvítí” si jej a podle odražených paprsků vyhodnotí, zda jde o otisk uložený v systému. Zjednodušeně řečeno jde o rozšíření jednoho ze stávajících řešení. Doufáme, že toto Xiaomi skutečně zkusí zavést. Nutno podotknout, že stejný nápad i patent měl před lety i Huawei, ale u něj je evidentně realizace na bodu mrazu.

Jaký typ čtečky otisků máte v mobilu?

Zdroj: acommunity