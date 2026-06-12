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55" 4K televizor Samsung teď koupíte pod 8,5 tisíce. Za podobné peníze však existují lepší volby

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
12.6.2026 22:00
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samsung tv uhd jpg

Alza dny se tentokrát trefily do značky, kterou Češi kupují nejraději. 55″ Samsung UE55U8092 teď s kódem ALZADNY30 stojí 8 393 Kč místo 11 990 Kč. A protože levných 55″ televizí je v akci víc, podívám se na to poctivě: komu se vyplatí právě tahle a kdo by měl sáhnout jinam.

CHCI TELEVIZI ZA 8 393 KČ

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete bezúdržbovou televizi od zavedené značky se svižným Tizenem, všemi českými aplikacemi a dlouhou softwarovou podporou – třeba pro rodiče nebo do ložnice.
⚠️ Zvažte, že panel umí jen 50/60 Hz, podsvícení je typu edge, USB je tu jediné a chybí sluchátkový jack. Hráči a nadšenci do obrazu najdou ve stejné akci papírově lépe vybavené Hisense.
💡 Za 8 393 Kč s kódem ALZADNY30 ušetříte skoro tisícovku i proti nejlevnějšímu konkurenčnímu e-shopu – sleva není jen z přeškrtnuté cenovky.

Co za ty peníze dostanete

Základ je solidní: 55″ panel s rozlišením 4K, podpora HDR10+ a HLG, tři porty HDMI a hlavně systém Tizen – dlouhodobě jeden z nejsvižnějších TV systémů s nejširší podporou českých aplikací. Oneplay, Kuki, SledováníTV, Skylink Live TV, Telly i Vodafone TV, všechno přímo v televizi, k tomu Netflix, Disney+ a HBO Max. Nechybí Apple AirPlay 2 pro zrcadlení z iPhonu a podpora SmartThings pro chytrou domácnost. Samsung navíc u letošních modelů slibuje až 7 let aktualizací. Pro běžné koukání a streamování je to bezproblémová výbava, která vydrží.

Na co myslet

Pár věcí na rovinu. Panel má obnovovací frekvenci jen 50/60 Hz – žádných 100/120 Hz, které dnes v této ceně už konkurence umí. Podsvícení je typu edge, takže od „lokálního stmívání“ z popisku nečekejte zázraky v podání černé. USB port je jediný a sluchátkový jack chybí úplně. Zákazníci na Alze (hodnocení 4,4 z 5, přes 100 prodaných kusů, reklamovanost pod jedním procentem) si v recenzích stěžují hlavně na problémy se zvukem u některých video souborů z USB, povinnou registraci Samsung účtu při prvním nastavení a reklamní tlačítka na ovladači, která nejdou přemapovat. Nejsou to vady kusu, ale vlastnosti, se kterými do nákupu jdete.

KOUPIT S KÓDEM ALZADNY30

Sleva je reálná. Konkurence ale nespí

Nejdřív dobrá zpráva: tohle není fiktivní sleva z nafouknuté ceny. Podle Heureky stojí UE55U8092 u jiných českých prodejců nejméně 9 347 Kč, takže s kódem na Alze ušetříte zhruba tisícovku i proti nejlevnější konkurenci na trhu. Kdo chce právě tenhle Samsung, lepší cenu teď nenajde.

A teď upřímně: ve stejné akci se prodávají televize, které za podobné peníze nabízejí papírově víc. Nedávno jsem psal o Hisense 55E8Q s Mini LED a 144 Hz za 9 992 Kč a o QLED novince Hisense 55E7S za 7 144 Kč. Srovnání mluví jasně:

Samsung UE55U8092Hisense 55E8QHisense 55E7S
Cena v akci8 393 Kč9 992 Kč7 144 Kč
PanelLED (edge)Mini LEDQLED
Frekvence50/60 Hz100/120 Hz (144 Hz hry)50/60 Hz
HDRHDR10+, HLGHDR10+HDR10+, Dolby Vision
Zvuk20 W40 W + subwoofer, Dolby AtmosDolby Atmos
SystémTizenVIDAAVIDAA
BonusAntik TV zdarmaAntik TV zdarma

Proč by tedy někdo bral Samsung? Tři reálné důvody: Tizen s nejširší podporou českých aplikací a svižným chodem, slibovaná dlouhá softwarová podpora a prostě důvěra ve značku – Samsung má u nás hustou servisní síť a reklamovanost tohoto modelu je na Alze pod jedním procentem. Pokud kupujete televizi rodičům a chcete, aby „prostě fungovala“ dalších sedm let, je to legitimní volba. Pokud ale hrajete na konzoli nebo chcete nejlepší obraz za korunu, za mě vyhrává Hisense.

CHCI UŠETŘIT 3 597 KČ

Cena a kód ověřeny 10. 6. 2026. E-shopy mění ceny denně, finální částku si zkontrolujte v košíku.

Připlatíte si za značku a ekosystém, nebo jdete vždycky po nejlepší výbavě za korunu?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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