55" 4K televizor Samsung teď koupíte pod 8,5 tisíce. Za podobné peníze však existují lepší volby Hlavní stránka Zprávičky Samsung UE55U8092 je 55" 4K televize s HDR10+, systémem Tizen, kompletní nabídkou českých aplikací a slibem dlouhých aktualizací (modelový rok 2025) S kódem ALZADNY30 ji teď koupíte za 8 393 Kč místo 11 990 Kč – sleva 3 597 Kč Sleva je reálná – jinde televize startuje na 9 347 Kč; háčkem je 60Hz panel s edge podsvícením a jen jedno USB Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 12.6.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Alza dny se tentokrát trefily do značky, kterou Češi kupují nejraději. 55″ Samsung UE55U8092 teď s kódem ALZADNY30 stojí 8 393 Kč místo 11 990 Kč. A protože levných 55″ televizí je v akci víc, podívám se na to poctivě: komu se vyplatí právě tahle a kdo by měl sáhnout jinam. CHCI TELEVIZI ZA 8 393 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete bezúdržbovou televizi od zavedené značky se svižným Tizenem, všemi českými aplikacemi a dlouhou softwarovou podporou – třeba pro rodiče nebo do ložnice.⚠️ Zvažte, že panel umí jen 50/60 Hz, podsvícení je typu edge, USB je tu jediné a chybí sluchátkový jack. Hráči a nadšenci do obrazu najdou ve stejné akci papírově lépe vybavené Hisense.💡 Za 8 393 Kč s kódem ALZADNY30 ušetříte skoro tisícovku i proti nejlevnějšímu konkurenčnímu e-shopu – sleva není jen z přeškrtnuté cenovky. Co za ty peníze dostanete Základ je solidní: 55″ panel s rozlišením 4K, podpora HDR10+ a HLG, tři porty HDMI a hlavně systém Tizen – dlouhodobě jeden z nejsvižnějších TV systémů s nejširší podporou českých aplikací. Oneplay, Kuki, SledováníTV, Skylink Live TV, Telly i Vodafone TV, všechno přímo v televizi, k tomu Netflix, Disney+ a HBO Max. Nechybí Apple AirPlay 2 pro zrcadlení z iPhonu a podpora SmartThings pro chytrou domácnost. Samsung navíc u letošních modelů slibuje až 7 let aktualizací. Pro běžné koukání a streamování je to bezproblémová výbava, která vydrží. Na co myslet Pár věcí na rovinu. Panel má obnovovací frekvenci jen 50/60 Hz – žádných 100/120 Hz, které dnes v této ceně už konkurence umí. Podsvícení je typu edge, takže od „lokálního stmívání“ z popisku nečekejte zázraky v podání černé. USB port je jediný a sluchátkový jack chybí úplně. Zákazníci na Alze (hodnocení 4,4 z 5, přes 100 prodaných kusů, reklamovanost pod jedním procentem) si v recenzích stěžují hlavně na problémy se zvukem u některých video souborů z USB, povinnou registraci Samsung účtu při prvním nastavení a reklamní tlačítka na ovladači, která nejdou přemapovat. Nejsou to vady kusu, ale vlastnosti, se kterými do nákupu jdete. KOUPIT S KÓDEM ALZADNY30 Sleva je reálná. Konkurence ale nespí Nejdřív dobrá zpráva: tohle není fiktivní sleva z nafouknuté ceny. Podle Heureky stojí UE55U8092 u jiných českých prodejců nejméně 9 347 Kč, takže s kódem na Alze ušetříte zhruba tisícovku i proti nejlevnější konkurenci na trhu. Kdo chce právě tenhle Samsung, lepší cenu teď nenajde. A teď upřímně: ve stejné akci se prodávají televize, které za podobné peníze nabízejí papírově víc. Nedávno jsem psal o Hisense 55E8Q s Mini LED a 144 Hz za 9 992 Kč a o QLED novince Hisense 55E7S za 7 144 Kč. Srovnání mluví jasně: Samsung UE55U8092Hisense 55E8QHisense 55E7SCena v akci8 393 Kč9 992 Kč7 144 KčPanelLED (edge)Mini LEDQLEDFrekvence50/60 Hz100/120 Hz (144 Hz hry)50/60 HzHDRHDR10+, HLGHDR10+HDR10+, Dolby VisionZvuk20 W40 W + subwoofer, Dolby AtmosDolby AtmosSystémTizenVIDAAVIDAABonus–Antik TV zdarmaAntik TV zdarma Proč by tedy někdo bral Samsung? Tři reálné důvody: Tizen s nejširší podporou českých aplikací a svižným chodem, slibovaná dlouhá softwarová podpora a prostě důvěra ve značku – Samsung má u nás hustou servisní síť a reklamovanost tohoto modelu je na Alze pod jedním procentem. Pokud kupujete televizi rodičům a chcete, aby „prostě fungovala“ dalších sedm let, je to legitimní volba. Pokud ale hrajete na konzoli nebo chcete nejlepší obraz za korunu, za mě vyhrává Hisense. CHCI UŠETŘIT 3 597 KČ Cena a kód ověřeny 10. 6. 2026. E-shopy mění ceny denně, finální částku si zkontrolujte v košíku. Připlatíte si za značku a ekosystém, nebo jdete vždycky po nejlepší výbavě za korunu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Samsung slevy Televize Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025