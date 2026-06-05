Tahle 55" Mini LED TV už nestojí ani 10 tisíc! Zláká frekvencí až 144 Hz a vestavěným subwooferem Hlavní stránka Zprávičky 55" Hisense 55E8Q je 4K televize s ULED Mini-LED podsvícením, QLED panelem a 144Hz frekvencí pro hry i film Na Heurece teď stojí od 9 992 Kč místo 18 990 Kč při uvedení loni v květnu (rozdíl skoro 9 000 Kč) Cena tím poprvé spadla pod hranici 10 000 Kč – za Mini-LED televizi s tímhle herním vybavením jde o nadprůměrný poměr cena/výbava Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.6.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Mini-LED televize se 144 Hz se ještě nedávno pod deset tisíc prakticky nedaly sehnat. Hisense 55E8Q teď nicméně klesla z ceny 18 990 Kč při loňském uvedení na 9 992 Kč, tedy skoro na polovinu. Pyšní se vestavěným subwooferem a funkcí upscalingu obrazu ke 4K. CHCI TELEVIZI V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete 55″ Mini-LED televizi na film i hry a hledáte co nejlepší obraz pod deset tisíc.⚠️ Zvažte, pokud sledujete televizi z velkého úhlu (VA panel) nebo počítáte s vestavěným zvukem bez soundbaru.💡 Za 9 992 Kč dostanete Mini-LED, QLED barvy a 144 Hz, což je kombinace, která se pod 10 000 Kč objevuje jen výjimečně. Proč je tahle televize zajímavá 55E8Q míří na lidi, kteří chtějí výrazně lepší obraz než u základních LED televizí, ale nechtějí platit za OLED. Klíčem je Mini-LED podsvícení s lokálním stmíváním v kombinaci s QLED (Quantum Dot) panelem – výsledkem je vysoký kontrast, hluboká černá a syté barvy s certifikací Pantone. K tomu Hisense přidává nativní 144Hz panel, který z téhle televize dělá zajímavou volbu i pro hráče. Když cena spadla na 9 992 Kč, dostává se tahle výbava do rozpočtu, kde obvykle najdete jen obyčejné 60Hz modely. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Obraz staví na rozlišení 4K (3840 × 2160) s Mini-LED podsvícením a procesoru Hi-View AI Engine, který přes AI 4K Upscaler dotahuje i méně kvalitní obsah blíž ke 4K. Televize podporuje všechny hlavní HDR formáty včetně Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive a HLG, takže si poradí se streamem z Netflixu i Disney+. O plynulost se stará technologie AI Smooth Motion (MEMC), samostatný režim pak vylepšuje sledování sportu. Pro hráče je důležitá výbava kolem panelu: 144Hz Game Mode PRO, VRR a AMD FreeSync Premium proti trhání obrazu, k tomu nízká odezva kolem 7 ms ve 4K a herní menu Game Bar. Zvuk obstarává soustava 40 W s vestavěným subwooferem, doplněná o Dolby Atmos a DTS Virtual X. KOUPIT POD 10 000 KČ Praktická stránka: porty, systém, instalace Konektivita je na herní televizi silná – televize nabízí 4× HDMI 2.1, z toho jeden s eARC pro připojení soundbaru a porty s podporou 144Hz VRR a ALLM, takže PlayStation 5, Xbox Series i herní PC zapojíte bez kompromisů. Nechybí Wi-Fi, Bluetooth, LAN a AirPlay, k dispozici jsou dva USB porty a optický výstup. Software běží na operačním systému VIDAA U s aplikacemi jako Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube nebo Oneplay. Po registraci navíc Hisense dává prodlouženou záruku 5 let na Mini-LED televize. Při hmotnosti 14,8 kg a uchycení VESA 400 × 200 zvládnete i montáž na zeď. Kdy to smysl nedává 55E8Q má VA panel, který nabízí výborný kontrast, ale užší pozorovací úhly – pokud sedáváte k televizi výrazně ze strany nebo ji sleduje větší skupina lidí najednou, barvy a kontrast mohou z kraje ztrácet. Stejně tak platí, že vestavěný zvuk i se subwooferem nenahradí samostatný soundbar, takže náročnější na zvuk by měli počítat s dokoupením. A pokud potřebujete konkrétní aplikaci (například některé operátorské TV služby), ověřte si dostupnost v systému VIDAA ještě před nákupem. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hledáte 55″ televizi na film, streaming i hraní s co nejlepším obrazem do deseti tisíc, je Hisense 55E8Q za 9 992 Kč jedna z nejzajímavějších voleb – obzvlášť proti ceně 18 990 Kč při uvedení. Mini-LED, QLED barvy a 144 Hz se v této cenovce běžně nepotkávají. Naopak pokud vám záleží na širokých pozorovacích úhlech nebo chcete prémiový zvuk bez soundbaru, vyplatí se zvážit i jiné modely – obvykle ale budou dražší. OBJEDNAT TV HISENSE Vybíráte televizi spíš na filmy a streaming, nebo hlavně na hraní na konzoli? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce HiSense Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024