55" 4K QLED televize za 7 tisíc: Tento nový model Hisense nabízí Dolby Vision a umí VRR pro konzole Hlavní stránka Zprávičky Hisense 55E7S je 55" 4K QLED televize (model 2026) se systémem VIDAA, Dolby Vision i Dolby Atmos a třemi porty HDMI 2.1 S kódem ALZADNY35 ji teď koupíte za 7 144 Kč místo původních 10 990 Kč – sleva 3 846 Kč, navíc s předplatným Antik TV zdarma (hodnota 4 068 Kč) Jde o čerstvou novinku bez uživatelských recenzí, takže následující shrnutí vychází ze specifikací; panel je 60Hz Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.6.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Sháníte velkou 4K televizi za rozumné peníze? 55″ Hisense 55E7S teď s kódem ALZADNY35 stojí 7 144 Kč místo 10 990 Kč, a k tomu přidává předplatné Antik TV zdarma. Je to čerstvý model roku 2026, takže zatím nemá uživatelské recenze – pojďme se proto poctivě podívat, co slibuje výbava. CHCI TELEVIZI ZA 7 144 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete velkou 4K QLED se všemi prémiovými formáty (Dolby Vision i Atmos) a kompletní nabídkou aplikací za nízkou cenu.⚠️ Zvažte, že jde o 60Hz panel (ne 120Hz) s přímým podsvícením a že televize je novinka bez recenzí.💡 Za 7 144 Kč s kódem ALZADNY35 dostanete navíc předplatné Antik TV zdarma v hodnotě 4 068 Kč. Co za 7 144 Kč nabízí Na papíře je výbava bohatá. Televize zvládá Dolby Vision i Dolby Atmos a kompletní řadu HDR formátů (HDR10, HDR10+ i HDR10+ Adaptive), takže máte pokryté to hlavní pro filmy i seriály. Systém VIDAA nabízí Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video, Oneplay i YouTube, ovládání hlasem v češtině a podporu Apple AirPlay 2. Obrazu pomáhá AI 4K Upscaler a AI Smooth Motion (MEMC) a režim Filmmaker pro věrné filmové podání. Hráče potěší tři porty HDMI 2.1, VRR, ALLM a herní panel Game Bar. KOUPIT S KÓDEM ALZADNY35 Na co upozornit (a co zatím nevíme) Pár věcí je férové říct předem. Hlavní je, že panel má obnovovací frekvenci 60 Hz – herní funkce jako VRR a ALLM tedy fungují a na konzolové hraní do 60 fps je to v pohodě, ale není to 120Hz televize pro nejvyšší herní plynulost. Podsvícení je typu Direct (přímé), což u QLED dává slušný kontrast, ne ale úroveň lokálního stmívání jako u dražších modelů či OLEDu. Energetická třída je E. A hlavně: jde o úplnou novinku bez uživatelských recenzí, takže reálné zkušenosti s obrazem, zvukem a systémem zatím nemáme k dispozici – výše uvedené vychází ze specifikací výrobce, ne z testů majitelů. Pro velký a dobře vybavený 4K televizor do obýváku za nízkou cenu (a s předplatným navíc) to vypadá jako zajímavá nabídka. Pokud cílíte na špičkové herní 120Hz nebo prémiový kontrast, počítejte s vyšší investicí. CHCI UŠETŘIT 3 846 KČ Stačí vám na televizi 60 Hz, nebo si u her potrpíte na 120Hz plynulost? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza HiSense slevy Televize Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024