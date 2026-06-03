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55" 4K QLED televize za 7 tisíc: Tento nový model Hisense nabízí Dolby Vision a umí VRR pro konzole

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
3.6.2026 22:00
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Hisense 55E7S jpg

Sháníte velkou 4K televizi za rozumné peníze? 55″ Hisense 55E7S teď s kódem ALZADNY35 stojí 7 144 Kč místo 10 990 Kč, a k tomu přidává předplatné Antik TV zdarma. Je to čerstvý model roku 2026, takže zatím nemá uživatelské recenze – pojďme se proto poctivě podívat, co slibuje výbava.

CHCI TELEVIZI ZA 7 144 KČ

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete velkou 4K QLED se všemi prémiovými formáty (Dolby Vision i Atmos) a kompletní nabídkou aplikací za nízkou cenu.
⚠️ Zvažte, že jde o 60Hz panel (ne 120Hz) s přímým podsvícením a že televize je novinka bez recenzí.
💡 Za 7 144 Kč s kódem ALZADNY35 dostanete navíc předplatné Antik TV zdarma v hodnotě 4 068 Kč.

Co za 7 144 Kč nabízí

Na papíře je výbava bohatá. Televize zvládá Dolby Vision i Dolby Atmos a kompletní řadu HDR formátů (HDR10, HDR10+ i HDR10+ Adaptive), takže máte pokryté to hlavní pro filmy i seriály. Systém VIDAA nabízí Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video, Oneplay i YouTube, ovládání hlasem v češtině a podporu Apple AirPlay 2. Obrazu pomáhá AI 4K Upscaler a AI Smooth Motion (MEMC) a režim Filmmaker pro věrné filmové podání. Hráče potěší tři porty HDMI 2.1, VRR, ALLM a herní panel Game Bar.

KOUPIT S KÓDEM ALZADNY35

Na co upozornit (a co zatím nevíme)

Pár věcí je férové říct předem. Hlavní je, že panel má obnovovací frekvenci 60 Hz – herní funkce jako VRR a ALLM tedy fungují a na konzolové hraní do 60 fps je to v pohodě, ale není to 120Hz televize pro nejvyšší herní plynulost. Podsvícení je typu Direct (přímé), což u QLED dává slušný kontrast, ne ale úroveň lokálního stmívání jako u dražších modelů či OLEDu. Energetická třída je E. A hlavně: jde o úplnou novinku bez uživatelských recenzí, takže reálné zkušenosti s obrazem, zvukem a systémem zatím nemáme k dispozici – výše uvedené vychází ze specifikací výrobce, ne z testů majitelů.

Pro velký a dobře vybavený 4K televizor do obýváku za nízkou cenu (a s předplatným navíc) to vypadá jako zajímavá nabídka. Pokud cílíte na špičkové herní 120Hz nebo prémiový kontrast, počítejte s vyšší investicí.

CHCI UŠETŘIT 3 846 KČ

Stačí vám na televizi 60 Hz, nebo si u her potrpíte na 120Hz plynulost?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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