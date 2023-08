Samsung brzy představí druhou generaci lokátoru SmartTag

Má přijít jen v jedné verzi, za to ale s vylepšeným a praktičtějším designem

Samsung představil rodinku chytrých lokátorů SmartTag již v roce 2021, od té doby jsme o něm slyšeli ještě několikrát, ale nyní to vypadá, že je příchod druhé generace doopravdy na spadnutí. Ta by měla nabídnout hezčí, ale také praktičtější design a (stejně jako již existující Plus verze) podporu UWB technologie.

Nový SmartTag byl již certifikován

Nový Samsung Galaxy SmartTag 2 prosvištěl všemi důležitými certifikacemi, které potvrzují jeho blízký příchod na trh. Nejprve obdržel certifikaci Bluetooth a následně prošel také úřadem FCC. Jak můžeme vidět na uniklé fotografii, nový SmartTag 2 přichází s vylepšeným designem, který je více oválný, všimnout si lze také většího otvoru pro zavěšení na klíče, batoh či cokoliv dalšího. Právě na malý otvor si uživatelé stěžovali nejčastěji, takže je fajn, že jihokorejská firma přání fanoušků nakonec vyslyší.

Zařízení je vybaveno jak Bluetooth Low Energy (LE), tak i technologií Ultra Wideband (UWB). Více o ní se můžete dozvědět v našem samostatném textu. Vypadá to, že letos přijde jen jedna verze, před dvěma lety totiž Samsung představil SmartTag a SmartTag+, přičemž jen dražší verze měla již zmíněné UWB, které je fajn třeba při hledání skrz rozšířenou realitu. Původně se předpokládalo, že bude přívěsek představen na akci Galaxy Unpacked, nakonec se tak ale nestalo. Přichází tak v úvahu třeba IFA v Berlíně, která se koná na začátku září.

Zachránil vám někdy přívěsek od Samsungu majetek?

Zdroj: GSMArena