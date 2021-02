Zkusili jsme ztratit přívěsek Samsung Galaxy SmartTag. Byl hodně proti

Jedna jednoduchá otázka na úvod: Jak často hledáte klíče? Pokud často a nakonec je vždy najdete, patříte mezi šťastlivce. Když jsou ale nenávratně pryč, je to hodně velká nepříjemnost a starost. Podobné je to s peněženkou plnou dokladů nebo třeba batohem. O mobilu ani nemluvě. Všechny zmíněné cennosti se přitom dají díky moderním technologiím celkem pohodlně nejen střežit, ale i hledat. Úsilí v této oblasti vyvíjí mimo jiné i Samsung se svou službou SmartThings Find, která v podobě mobilní aplikace zvládá hledat nejrůznější zařízení této korejské značky. Letos firma představila produkt, který je vyloženě na míru šitý tomuto účelu. Lokalizační přívěsek Samsung Galaxy SmartTag. Jste zvědaví, co všechno umí?

Balení a design Samsung Galaxy SmartTag

Tento malý pomocník má velmi jednoduchý a decentní tvar. Když ho pověsíte na klíče, batoh nebo mazlíčkovi na obojek, neměl by poutat moc pozornosti. I když má tlačítko, reproduktor a jde kvůli baterii i rozevřít, SmartTag má podobu jednoduchého plochého čtverečku se zaoblenými rohy a otvorem pro případné zavěšení. Pokud jste už někdy lokalizační přívěsky viděli, nebudete nijak překvapení. Samsung přitom vsadil na černou a bílou barvu. Stejně primitivní jako tvar je i balení. Obyčejná papírová krabička obsahuje jen samotné zařízení a základní návod.

Kompatibilita, připojení a aplikace

Kromě toho, že přívěsek po zmáčknutí tlačítka zvládne zapípat, se od něj ničeho dalšího bez příslušné aplikace nedočkáte. Softwarovou oporou je mu nástroj SmartThings, což je Samsung aplikace pro správu a ovládání chytrých zařízení. Takové trochu uzavřenější Google Home. Součástí této appky je také funkce Find, která má za úkol právě hledání ztracených Galaxy produktů. Současný SmartTag spoléhá na Bluetooth (BLE 5.0) konektivitu, nicméně v budoucnu se prý dočkáme i novější verze s UWB, které by mělo být v několika ohledech efektivnější.

Na propojování není vůbec nic složitého a zabere pár sekund. Jakmile přívěsek s telefonem spárujete, objeví se jako jedno ze SmartThings zařízení. Následně je pak možné jej několika způsoby hledat, i když to rozhodně není vše, co umí. K tomu se hned dostaneme.

Hledání přívěsku Samsung Galaxy SmartTag

Při hledání cenností vybavených Samsung Galaxy SmartTag existují v podstatě tři základní scénáře. Když jste si jistí, že je někde poblíž, spustíte z telefonu pípání přívěsku přes funkci Prozvonit. Můžete si dokonce zvolit i z několika melodií či tónů a také celkovou hlasitost. Zkoušel jsem sílu zvukového signálu venku v zahradách a v poklidném prostředí není problém přívěsek slyšet i na více než 100 metrů. Ztráty klíčů nebo zabíhání mazlíčka někde v okolí domu tedy v pohodě vyřešíte s touto funkcí. Co když je ale potřeba zvětšit radius?

Když vytratíte klíče na místě, kde vám nepomůže kráčení po stejné trase zpět, spustíte funkci Hledat poblíž. Na displeji se objeví kruhová signalizace, která dokáže přibližně informovat o vzdálenost přívěsku. Nejde přímo o radar, ale spolehlivě poznáte, zda se ke SmartTag blížíte či naopak. Funguje to hodně dobře s minimálním zpožděním. Jste nicméně odkázáni na sílu Bluetooth připojení. To může mít ve volném prostranství dosah i 120 metrů (ověřeno, asi se mi povedlo i víc), nicméně pokud jste mimo něj, musíte se snažit i jinak.

Funkce Hledat poblíž bude po přívěsku pět minut nepřetržitě pátrat, i když zatím není v dosahu. Můžete si dokonce nastavit, že vás má informovat o navázání spojení, takže můžete třeba sednout na kolo či do auta, telefon odložit a nedívat se nepřetržitě na displej. Po přijetí notifikace pak víte, že jste poblíž a máte se pustit do bližší lokalizace a prozvánění.

Není poblíž? Využijte mobily ostatních

Nejsofistikovanější a nejzajímavější možností hledání je využití celé sítě zařízení SmartThings. Když vytratíte danou cennost na hodně vzdáleném místě, případně nemáte o jejich pozici absolutně žádnou představu, můžete pro jejich nalezení využít ostatní uživatele SmartThings. Přívěsek SmartTag vám mohou pomoci anonymně (s šifrovanou komunikací) najít všechny ostatní Samsung Galaxy telefony, které mají aktivní tuto aplikaci. Úplně inkognito tak můžete využít kolektivní sítě k nalezení věcí, které jsou na míle daleko. Pro tyto případy je v aplikaci k dispozici přímo mapa, která umí spustit i navigaci. Tato možnost přitom platí i pro ostatní Galaxy produkty v rámci SmartThings Find.

Pokročilé funkce

Kromě toho, že je Samsung Galaxy SmartTag předurčen k vyhledání, má i dvě další funkce, ve kterých se on dostává do role “master” zařízení. Tou první je schopnost hledat ztracený telefon, což je jednoduše prozvánění v opačném gardu. Pokud máte v kapse přívěsek a naopak vám v ní schází telefon, po stisknutí tlačítka se na mobilu rozezní signalizace. Svému “smart” jméno novinka dostává i díky tomu, že je možné jí v aplikaci přiřadit právo na ovládání prvků chytré domácnosti. Využít přitom jde krátké a dlouhé stisknutí, takže můžete přes SmartTag například spouštět či vypínat zabezpečení domu.

Cena a dostupnost Samsung Galaxy SmartTag

Nového lokalizačního pomocníka od Samsungu bez problému sežene v e-shopech i na oficiálním webu společnosti. Tam má doporučenou cenu 899 Kč za kus, případně si můžete pořídit pár za 1599 Kč.

Závěrečné hodnocení

Samsung se pustit do oblasti, ve které už působí více výrobců včetně těch čínských, nicméně přinesl do něj pár nových vychytávek. Mrkněte třeba i na naše starší testování přívěsku Fixed Smile, se kterým má SmartTag opravdu hodně společného. Novinka od Samsungu funguje v rámci svého ekosystému velmi dobře, nicméně je omezena právě právě hranicemi jedné značky a navíc stojí o dost víc než konkurence. Přívěsek se tedy dá doporučit například do rodin či firem, kde má velké množství lidí Samsung telefon. Všichni ostatní asi sáhnou po méně omezeném a také levnějším řešení.

Klady + Perfektně plní svůj účel

+ Velký dosah

+ Povedená aplikace

+ Možnost ovládání smart home

+ Komunitní vyhledávání



Zápory – Rozumí si jen s Galaxy telefony

– Poměrně vysoká cena



Jaké technologie používáte pro hledání věcí?

Za zapůjčení děkujeme české pobočce Samsungu.