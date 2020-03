Fixed Smile (recenze): Zapojte do hledání cenností aplikaci a přátele

Na světě asi neexistuje moc lidí, kteří nikdy neztratili nebo minimálně hekticky nehledali klíče, peněženku nebo telefon. Lidstvo už strávilo hledáním drobných předmětů celé věky. Různými způsoby se přitom dá jak předcházet ztrátám, tak i efektivněji hledat. Někdy se z toho dá udělat také bojovka pro celou rodinu, ale hledat klíče od auta v momentě, kdy už jste měli dávno odjet, má k idylce daleko. Mezi sofistikovanější způsoby několik desítek let patří třeba “pípače” v podobě elektronických přívěsků. Ty prošly postupnou evolucí a dnes už máme k dispozici jejich potomky spojitelné i s mobilními aplikacemi. Mezi takové přístroje patří také přívěsky Smile od společnosti Fixed. My jsme tohoto pomocníka pro hledání čehokoli vzali a podrobili testování. A umí toho mnohem víc než jen hledat klíče po domě.

Design a varianty Fixed Smile

Trackovací přívěsky z dílny Fixed se prodávají ve třech variantách. Základní Smile je vybavený pouze technologií Bluetooth, takže poskytuje základní možnosti hledání. O něco vyspělejší je pak model Smile Motion, který je vybaven také pohybovým senzorem. S jeho pomocí pak můžete být v aplikaci upozorněni, že se hlídaný předmět pohnul. Může jít o batoh na chodbě nebo třeba kolo před hospodou. Vše je ale pochopitelně limitováno dosahem Bluetooth. Třetí variantou je pak Smile Wallet. To je luxusní kožená peněženka, která je ručně šitá v Prostějově. Na Fixed přívěsek, který je součástí balení, má speciální kapsičku. Kromě ní také dvě také kapsy na bankovky a platební karty. Výrobce se chlubí minimalistickým designem a příjemným držením jak peněženky, tak i přívěsku Smile. Rozhodně souhlasíme. Součástí balení je také kroužek, šňůrka a kousek oboustranné pásky.

Závislost na Bluetooth

Jak jsme zmínili, základem funkčnosti přívěsků je technologie Bluetooth. Pro párování je potřeba použít přímo postup v aplikaci Fixed SMILE. Přívěsky jsou viditelné i v manuálním nastavení v telefonu, ale tam se párovat nemají. Takové spojení by vám bylo téměř k ničemu, když zařízení nebude v aplikaci. Při prvním přidávání přívěsku jsme trochu tápali a po několika neúspěšných pokusech zvedali udiveně obočí. Po chvíli jsme si ale uvědomili, že je k tomu potřeba mít zapnuté také určování polohy. Zapnutí Bluetooth si při párování aplikace vynutí, přístup k poloze ale ne. Je na to tedy potřeba myslet.

Závislost na této technologii znamená jednu nevyhnutelnou věc. Předmět nemůžete jednoduše hledat na velké vzdálenosti. Pokud byste chtěli sledovat kolo nebo batoh na několik kilometrů, musíte sáhnout po řešení s aktivním GPS či datovou SIM kartou. A to už je úplně jiná kategorie. Praktické využití Smile přívěsku je tak omezeno na hledání věcí v okruhu několika metrů od telefonu, ve kterém musí být aktivní aplikace s přihlášeným majitelem daného předmětu. Do hledání je možné zapojit i další lidi pomocí sdílení, o tom píšeme trochu níž. Alternativní pomoc poskytuje i sledování polohy přívěsku. O tom taky později.



Aplikace je dost drzá, ale to je dobře

Fixed Smile aplikace dělá přesně to, co se od ní očekává. Po spárování se bezdrátově pevně chytí (zní to vtipně, že?) přívěsku a nespouští ho z očí. Aby bylo možné spojení udržovat nonstop, byli vývojáři nuceni ponechat v Androidu neustále aktivní notifikaci. Je to upřímně trochu otravné, ale když vám na hlídaných věcech opravdu záleží, překousnete to. Notifikaci je pochopitelně možné manuálně zablokovat, ale musíte myslet na to, že pak máte aplikaci znovu “oživit”. Softwarový pomocník je obecně velmi citlivý na to, aby měl s přívěskem trvalé spojení. Když v telefonu vypnete Bluetooth nebo určování polohy, aplikace vás okamžitě bombarduje notifikacemi, že je máte zase zapnout. Když si zapnete všechny notifikace, které nástroj poskytuje, a ještě navíc zapnete třeba citlivé vnímání na pohyb přívěsku, budete informacemi úplně zahalení.