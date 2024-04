Je to tu zase. Český e-shop spustil obří slevy na Samsung produkty

Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější, S24 Ultra je za necelých 27 tisíc

Ve slevě je například i nový Galaxy A55, který nestojí ani 9 tisíc

Někteří z vás si možná vzpomenou na loňskou akci e-shopů Mall a Datart. Jako blesk z čistého nebe dvojice tuzemských obchodů zlevnila vlajkové telefony Samsung a někteří šťastlivci je pořídili za opravdu velmi dobré ceny. A nyní podobnou akci spustilo PLANEO elektro, takže pokud přemýšlíte nad nákupem nových hodinek, telefonu či tabletu, moc dlouho neváhejte. Za takové ceny budou produkty pravděpodobně brzy pryč. Naše redakce už prodejce oslovila s několika dotazy (jako například zda zboží pochází z české distribuce a opravdu lze využít ještě výkupní bonus), odpověď nám zatím nepřišla. Jakmile se tak stane, doplníme ji do textu.

Na akci nás upozornil čtenář gti142 v naší komunitě, čímž mu děkujeme. PLANEO svou kampaň nazvalo jako SLEVODNY a nabízí až 25 % na vybrané produkty od Samsungu. V akci je toho opravdu velké množství, některé z nich se vyplatí více, jiné méně. Na webu se dále píše, že akce platí od 8. 4. do 15. 4. 2024 nebo do vyprodání zásob. Přehled všech slev by bylo nošením dříví do lesa, proto jsme si pro vás přichystali TOP nabídky, které stojí za to využít. U některých zlevněných produktů lze navíc využít výkupní bonus.

TOP Slevy na PLANEO:

Model Galaxy S24 Ultra, tedy nejlepší telefon současnosti od uznávaného jihokorejského výrobce, pyšnící se titanovým tělem, špičkovými fotoaparáty i vysokým výkonem, nyní v základní 256GB konfiguraci pořídíte za „směšných“ 26 618 Kč. Podle Heureky přitom nejlepší nabídka u nás začíná na 28 990 korunách. Za pohádkově nízkou cenu jsou však k dispozici pouze některé barevné varianty, výhodou však je, že můžete využít výkupní bonus a srazit cenu o dalších 2 500 korun.

Samusng Galaxy A55 5G, jehož jsme před nedávnem recenzovali a vytknuli jsme mu právě jeho cenu, nyní pořídíte za 8 992 Kč – oficiální cena 128GB verze přitom byla stanovená na 11 990 Kč. S touhle cenou je už daleko konkurenceschopnější a jeho neduhy mu lze mnohem snáz prominout. Levnější model Galaxy A35 v Planeu aktuálně vychází na 7 118 Kč ve verzi 6/128GB.

Pořádně nízkou cenovkou se aktuálně může pyšnit i velice slušný tablet Galaxy A9+. Vybavený 11palcovým displejem o rozlišení 1200×1920, vychází pouze na 3 742 Kč. Základní model s menším 8,7palcovým displejem Galaxy A9 nyní pořídite za 2 992 Kč.

Slev je na e-shopu samozřejmě mnohem více a vztahují se i na ostatní produkty Samsung, například televizory nebo ledničky.

Zaujala vás některá ze slev na PLANEO?

Zdroj: PLANEO