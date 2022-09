I Samsung mobily prý dostanou satelitní připojení

V posledních měsících se stalo v oboru mobilních telefonů velkým tématem satelitní připojení, které smartphony přes stávající infrastrukturu operátorů nebo snad i přímou cestou spojí se signálem z družic. Nejvíce se v tomto ohledu skloňoval iPhone 14 a těsně před ním do těchto vod vstoupil také čínský Huawei. Nyní se celkem logicky objevily odhady, že tuto konektivitu nějakým způsobem zkusí zavést i Samsung, největší producent mobilů na světě.

Momentálně se jedná jen o obecný tip a není tedy jasné, zda by korejská firma řešila satelitní připojení přes nutný nový hardware právě jako Apple či Huawei, nebo se vydá podobnou cestou jako T-Mobile a Starlink. Pokud bude platit druhá varianta, byl by k dokončení záměru potřeba nějaký prostředník, nicméně připojení by tak pravděpodobně bylo dostupnější pro mnohem větší množství lidí. K tomu by mohla pomoci i plánovaná plošná kompatibilita satelitního připojení v Androidu 14.

samsung to jump the " SOS satellite S*** " bandwagon .. #next — Ricciolo (@Ricciolo1) September 15, 2022

Připomeňme ovšem, že minimálně v prvních fázích je v plánu signál z družic využívat zejména na přenos nouzových zpráv či hovorů, případně na posílání textových zpráv. Objemnější datové přenosy u více zařízení naráz tyto sítě ještě nezvládnou.

Co si momentálně myslíte o propojení mobilů se satelity?

