Je to tu. Starlink a T-Mobile spojí satelity přímo s mobily

To, o čem se už nějakou dobu spekulovalo, je oficiálně potvrzeno. Společnost Starlink, která je dceřinou značkou vesmírného giganta SpaceX, brzy propojí internetový signál ze svých satelitů přímo s běžnými mobilními telefony. Na straně pozemních operátorů je hlavním partnerem projektu T-Mobile, do jehož stávající sítě bude signál zařazen. Cílem je zejména poskytnutí konektivity v odlehlých a nepokrytých oblastech. Jak obě společnosti před několika hodinami přiblížily, koncoví uživatelé skutečně nebudou k připojení potřebovat žádné další přístroje.

Tato kombinovaná síť nicméně nebude sloužit, minimálně ne v první fázi, k surfování po internetu z mobilů. Rychlost bude v jednotlivých širších zónách omezena na dva až čtyři megabity za sekundu, takže dosáhne jen zlomku oproti pozemnímu 4G a 5G pokrytí. Posílená konektivita tedy poslouží hlavně při posílání a přijímání zpráv a možná zvládne i hovory. Počítá se také se zajištěním základní potřeby komunikace při ohrožení života.

Velká část projektu bude závislá na druhé generaci satelitů Starlink V2 a první připojení by mohlo proběhnout již v roce 2023. T-Mobile počítá s tím, že by rozšířené možnosti připojení zařadit mezi své nabídky. A to dokonce bez příplatků. Dá se očekávat, že první testování se bude týkat exkluzivně USA. Běžný satelitní internet Starlink už je v ČR dostupný.

