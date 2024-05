Uživatelé Waze hlásí nepříjemný problém. Netrápí i vás?

Waze patří k nejoblíbenějším navigačním aplikacím i v Česku

Díky aktivní komunitě nabízí skvělá hlášení v reálném čase

Uživatelé nyní hlásí nepříjemnou chybu, která jim důležité funkce odepře

Uživatelé aplikace Waze se potýkají s nepříjemným a vcelku matoucím problémem. Mnohým při jízdě vyskakuje chybová hláška upozorňující na chybějící připojení k internetu. Dít se tak má i v případě, kdy řidiči mají silný mobilní signál. Na komplikace upozornil server Autoevolution.

Pokud vám při používání aplikace Waze vypadne připojení k síti, objeví se malý ukazatel se sdělením o používání „offline map“. Tohle označení však není zrovna přesné, neboť Waze offline mapy, jak je známe, ve skutečnosti nepodporuje – vzhledem ke konceptu aplikace by to zkrátka a dobře nedávalo smysl (služba staví na komunitních hlášeních v reálném čase, která by bez připojení nemohla fungovat).

Jak funguje „offline režim“ v aplikaci Waze Ukazatel indikující něco jako podporu offline režimu je matoucí. Aplikace Waze tuhle funkci nepodporuje a v případě výpadku připojení načítá již aktivní trasu z mezipaměti zařízení. Jakmile se tak děje, uživatelé nemají přístup k aktuálním hlášením o dění na silnicích.

Pravděpodobnou chybu na straně aplikace uživatelé hlásí minimálně od dubna, jeden z nich ale kupříkladu na oficiálním fóru uvádí, že se s problémem setkává už posledních šest měsíců, ačkoliv jej nikdy předtím netrápil.

Bogdan Popa, redaktor serveru Autoevolution, ve svém článku například píše, že mu Waze má tendenci stejnou chybovou hlášku vyhazovat i po obnovení mobilního signálu v návaznosti na jeho krátkodobý výpadek. Jediné, co podle něj následně pomůže, je aplikaci manuálně zavřít a spustit znovu.

Navigační aplikace Waze je nesmírně populární i u nás v Česku. Ve srovnání s konkurenčními službami je totiž unikátní svými hlášeními o aktuální situaci na silnicích (informace poskytuje komunita uživatelů) anebo aktivním týmem editorů, kteří rychle reagují na nahlášené změny, jako je třeba uzavření ulice nebo postavení nového kruhového objezdu. Tématu proč se vyplatí využívat zrovna Waze (a z jakých důvodů naopak ne), jsme se podrobněji věnovali nedávno.

