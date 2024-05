10 důvodů, proč byste měli používat navigaci Waze a 2 důvody, proč ne

V Obchodě Google Play existují desítky navigačních aplikací.

Waze se od většiny z nich liší, ale stojí za to ji používat?

Přinášíme deset důvodů, proč používat navigaci Waze.

V Obchodě Google Play jsou k dispozici desítky navigačních aplikací pro pěší, cyklisty, osobní i nákladní automobily. Výběr té nejlepší může připomínat hledání jehly v kupce sena. Ostatně ono už samotné označení „nejlepší navigace“ může být značně subjektivní, protože každý uživatel má jiné potřeby a požadavky.

Osobně považuji za nejlepší navigační aplikaci Waze. Jezdím s ní od roku 2015, kdy mě na její existenci upozornili čtenáři v komentářích pod článkem Informace z dopravy pro Android: tudyNE. Zatímco předtím jsem střídal navigace doslova jako ponožky a vyzkoušel jsem snad všechny, které byly do té doby k dispozici, posledních devět let už v případě jízdy autem sázím výhradně na Waze.

Z mého pohledu existuje celá řada důvodů a praktických argumentů, proč byste měli při řízení auta používat navigaci Waze i vy, pokud tak již nyní nečiníte. Pojďme se podívat na ty nejzásadnější, které považuji za opravdu klíčové.

Proč používat navigaci Waze?

Prvním a patrně nejzásadnějším důvodem, proč používat navigaci Waze, jsou aktuální podklady, nad kterými bdí (v Česku výtečně fungující) komunita editorů. Když někde přibude nový kruhový objezd, z normální ulice se stane jednosměrná, nebo se otevře nový obchvat, stačí to nahlásit editorům a ti provedou příslušné změny v mapových podkladech.

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že na nahlášené změny editoři reagují velice rychle (zpravidla do několika hodin) a změny se v mapě projeví v rámci maximálně desítek hodin. Například na prodlouženou Rudnou na Ostravsku naváděla navigace jen pár minut po jejím oficiálním otevření.

Dalším důvodem, proč byste měli používat navigaci Waze, jsou aktuální informace o tom, co se děje před vámi. Aplikace vás upozorní na železniční přejezd, dopravní nehodu, policejní hlídku, nebezpečný výmol či odstavené vozidlo. Nedávná aktualizace přinesla mimo jiné upozornění na snížení rychlosti.

Pohledem na obrazovku rychle poznáte, že před vámi vzniká kolona, takže můžete s předstihem snížit rychlost a připravit se na zastavení. Podle této navigace se také dobře jezdí za tmy – zatáčky jsou v ní zobrazované takovým způsobem, že lze poznat ty, před kterými bude nutné přibrzdit.

Velmi praktická je také funkce Plánované jízdy. Máte například na příští čtvrtek domluvenou schůzku v bance? Stačí si ji naplánovat v aplikaci Waze, která vás s předstihem upozorní na čas, kdy byste s ohledem na aktuální dopravní situaci měli vyrazit na cestu, abyste byli v cíli včas.

S navigací Waze nebudete stát v kolonách

Jedním z nejsilnějších argumentů ve prospěch navigace Waze je její uživatelská komunita. Ta přispívá nejen svými hlášeními o různých nebezpečích na cestách, ale také ke sběru informací o aktuální průjezdnosti a dopravní situaci na jednotlivých dopravních komunikacích.

Navigace díky tomu přesně ví, kde se aktuálně dá projet plynule, a kde řidiči váznou v kolonách. Dokáže díky tomu průběžně plánovat trasu, která je v aktuálním momentě nejvýhodnější – tedy takovou, na které by měli dojet do cíle co nejdříve a s nejvyšší jistotou, že v přijedou v předpokládaném čase.

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že toto je věc, která opravdu funguje na jedničku. Při naší dovolené v Říčanech jsme každé dopoledne dojížděli do Prahy a navigace nás pokaždé vedla jinou cestou dle aktuální dopravní situace. Stejně tak se nám několikrát při kolonách na dálnici stalo, že nás svedla na souběžnou komunikaci nižší třídy, přes kterou jsme kolonu objeli.

Někteří řidiči však zažili situaci, kdy je navigace přivedla do stojící kolony. Ano, může se to stát. Většinou je důvodem fakt, že navigace o koloně prostě ještě neví. Stejně tak ale může být důvodem, že tímto způsobem zjišťuje, zda je daná cesta již průjezdná (předchozí řidiče poslala objízdnou trasou a v daném momentě tak nemá údaje o tom, zda dopravní zácpa trvá).

Další důvody, proč používat navigace Waze

Navigace Waze také umožňuje sdílení polohy a času příjezdu. Pokud například chcete dát vědět domů, kdy se vrátíte z práce, stačí využít tuto funkci. Sdílení polohy je také užitečné v situacích, kdy cestou někoho nabíráte – díky průběžně aktualizovaným informacím o tom, kde se nacházíte a kdy přijedete, tak bude připraven ve správný čas.

Stranou bychom neměli nechat ani podporu Apple CarPlay a Android Auto. Pokud vlastníte modernější automobil, budete si moci užívat výhod navigační aplikace Waze v rámci jeho infotainmentu na větší obrazovce s přehlednějším rozhraním.

Navigaci Waze také ocení ti, pro které je z nějakého důvodu důležitá cena pohonných hmot. I zde výtečně funguje komunita, která průběžně aktualizuje ceny paliv na čerpacích stanicích. Když v nastavení zadáte, na jaké palivo jezdí váš vůz, uvidíte po vyhledání čerpacích stanic jejich ceny. Můžete si tak zvolit tu, kde natankujete nejlevněji.

V rámci aplikace Waze také můžete poslouchat streamovanou hudbu a podcasty. Podporována je celá řada platforem, včetně Spotify, YouTube Music, Amazon Music, Audible, Deezer a řady dalších. Integrace funguje tak, že v okamžiku, kdy navigace potřebuje sdělit nějaký příkaz, ztlumí přehrávání, vysloví své instrukce a následně opět pokračuje v přehrávání.

Waze je jedna z mála navigací, ve které si můžete namluvit vlastní hlasové pokyny. Je to až nečekaně jednoduché, nicméně počítejte s tím, že samotné nahrávání jednotlivých příkazů zabere pár minut. Na cestách vás tak může komandovat třeba vaše přítelkyně, manželka či milenka, aniž by musela sedět v autě.

Kdy byste neměli používat navigaci Waze?

Aplikace Waze byste určitě neměli používat v případě, že preferujete ježdění po zažitých trasách. Pokud vás neuvěřitelně rozčiluje, že navigace navrhuje jinou cestu, než na kterou jste zvyklí, pak Waze určitě nebude pro vás to „pravé ořechové“. Nemluvě o tom, že vás občas z důvodů dopravních komplikací může vést úplně jinou cestou.

Kdy byste neměli používat navigaci Waze (ilustrace: DALL-E)

Navigaci Waze byste neměli používat ani v případě, kdy máte příliš malý balíček mobilních dat, případně pokud vůbec nemáte připojení k internetu. Waze nepodporuje offline mapy, což je věc, která se patrně nikdy nezmění, neboť by tím aplikace přišla o jednu ze svých nejzásadnějších výhod v podobě průběžně aktualizovaných informací.

Je sice možné načíst si trasu například přes Wi-Fi a následně se nechat navigovat i bez datového připojení. Tím ale navigaci připravíte o schopnost reagovat na události, které nastanou v průběhu cesty. Pak je otázkou, zda pro účely navigování nebude lepší použít nějakou jinou aplikaci.

Samozřejmě chápu, že Waze nemusí vyhovovat každému. Určitě je nutné zvykat si nějaký čas na poměrně specifické rozhraní. Každopádně za těch devět let, co s touto navigací jezdím, jsem litoval pouze v situacích, kdy jsem neuposlechl zdánlivě nelogické příkazy a následně zůstal stát kvůli nečekané koloně. Jinak musím konstatovat, že pro mě je tato aplikace ve svém segmentu jasnou jedničkou.

Jaké máte vy důvody, proč (ne)používat navigaci Waze?